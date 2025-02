La policía frena «una okupación masiva» en un bloque de adosados vacío de la playa de Almassora

La Policía Local de Almassora frenó este pasado fin de semana «una okupación masiva» en un bloque de adosados vacío que se encuentra ubicado en la playa, según describen vecinos de la zona a Mediterráneo y ha confirmado este lunes el Ayuntamiento.

Los primeros okupas entraron el sábado y tras asaltar en primer lugar una vivienda, llegaron a establecerse en tres. Ante los «movimientos extraños» que provenían de ese bloque, cuyas casas aún no han sido entregadas a los propietarios (de ahí que esté totalmente deshabitado), una de las vecinas que vive en las inmediaciones llamó a los agentes ante la gran inquietud ciudadana.

Foto del bloque de adosados que se encuentra en la zona de la playa de Almassora. / Mediterráneo

Hubo un amplio dispositivo desplegado, en el que, además de la Policía Local, también se personaron efectivos de la Guardia Civil, para intentar desalojar a los okupas de esas tres viviendas y evitar que más adosados del complejo residencial fueran habitados ilegalmente. Además de echar a los asaltantes, identificaron a un hombre que tiene una orden de búsqueda y captura, por lo que fue detenido.

Según el testimonio de los vecinos, la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvana Rovira, e incluso la alcaldesa, María Tormo, se acercaron in situ a esta urbanización del núcleo de la playa para preocuparse ante esta problemática. «Desde el Ayuntamiento estamos comprometidos con el bienestar de nuestros vecinos y con su sosiego, porque sabemos de su preocupación por el problema de la okupación que genera verdaderos conflictos de convivencia ciudadana, a los que resulta complicado hacer frente mientras exista la actual legislación», dice Tormo.

Viviendas sin estrenar desde hace años

No es la primera vez que este bloque de adosados vacío ha sufrido casos de okupación, al estar las 30 viviendas sin estrenar desde hace años. Se trata de la promoción Arena Blanca, que quedó inacabada en su momento por la promotora Prolan 2005 y después pasó a ser propiedad de la Sareb.

En el 2019, como publicó este diario, para evitar la degradación de este complejo abandonado y disuadir a posibles okupas, el Ayuntamiento valló este bloque a petición de los vecinos. No en vano, esta urbanización deshabitada supuso (y supone) un foco de inseguridad ciudadana, no solo por los robos de material y de mobiliario, sino por los problemas de convivencia que puede generar el hecho de que personas ajenas a la propiedad okuparan las casas.

Los vecinos tenían enganchada la luz. / Mediterráneo

La inmobiliaria Aliseda retomó la comercialización del edificio hace unos años para acabar de vender los adosados, que aún no han sido entregados a los propietarios. Según el testimonio de uno de ellos, en su caso cuenta que debería haber recibido las llaves de su vivienda «en septiembre del 2024 como fecha límite», pero aún no ha podido acceder. «Nos retrasan los plazos de forma absurda y sin darnos motivos. Lo peor de todo es la opacidad de la inmobiliaria. Es imposible hablar con nadie que tenga capacidad de decisión, se van pasando la pelota de unos a otros y no parece que vayan a hacer nada», recrimina a este diario.

Ante esa incertidumbre, además de pedirle celeridad a la empresa, los propietarios urgen que instale medidas de seguridad, como «cámaras o alarmas», para mantener vigilado el bloque de adosados. «Hasta que nos los puedan entregar de una vez por todas, quién te dice que no puede haber más intento de okupación hasta entonces», lamenta uno de los dueños.

Desde el Ayuntamiento informaron que la Policía Local ya se ha puesto en contacto con la empresa constructora de estos inmuebles para comunicarles lo sucedido e instarles a que pongan seguridad privada para evitar nuevos posibles asaltos al edificio.