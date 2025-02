L'avís vecinal permet a la Policia Local d'Almassora frenar tres okupacions durant el cap de setmana

La Policia Local d'Almassora ha frenat tres okupacions en una urbanització de la platja el passat cap de setmana, després que diferents grups de persones entraren en estos immobles de manera il·legal.

Una vegada rebut l'avís per part d'una veïna d'esta zona, els agents es van personar en este lloc per a intentar desallotjar als okupes, arribant a identificar a un home que tenia una orde de crida i cerca, per la qual cosa va ser detingut.

Durant el dissabte i el diumenge s'ha desplegat un ampli dispositiu policial, que va acabar amb el desallotjament de les tres vivendes okupades hores abans, a més d'evitar l'okupació d'unes altres del mateix complex residencial.

Des del cos policial ja s'han posat en contacte amb l'empresa constructora d'estos immobles situats en la zona marítima per a comunicar-los el succeït, instant-los que siga seguretat privada l'encarregada d'evitar este tipus d'accions.

Els mateixos veïns van avisar a l'Ajuntament i a la Policia Local, després de veure "els moviments estranys" que van generar "enorme preocupació veïnal". Mès tard, nombrosos cotxes patrulla es van personar per a fer detencions.

Aquesta urbanització, a la any 2019, va ser vallada pel consistori per a atendre la demanda del veïnat de la platja davant la degradació dels adossats, que estan sense estrenar des de fa anys. El propòsit municipal era impedir l'accés a persones alienes a la propietat.

A més del clos, el consistori va retirar els elements d'obra que la constructora va deixar en la via pública i que impedien el pas per les voreres. També van cobrir les rases en la calçada i van tapar les caixes exteriors del cablejat.

L'abandó de la promoció Arena Blanca del Grup Prolán 2005, ha generat nombroses molèsties als veïns de la zona pels robatoris de material i de tota mena de mobiliari, i també per la possibilitat que persones alienes a la propietat ocupen els habitatges de manera irregular.

L'alcaldessa d'Almassora, Maria Tormo, així com la regidora de Seguretat Ciutadana, Silvana Rovira, han agraït a la Policia Local la gran labor realitzada durant tot el cap de setmana per a garantir la seguretat ciutadana en esta zona, vetlant per la tranquil·litat dels residents.

"Des de l'Ajuntament estem compromesos amb el benestar dels nostres veïns i amb el seu assossec, perquè sabem de la seua preocupació pel problema de l'okupació que genera veritables conflictes de convivència ciutadana, als quals resulta complicat fer front, mentre existisca l'actual legislació”, ha assenyalat l'alcaldessa.

Unitat antiokupació

Amb l'objectiu d'assessorar els veïns afectats per l'okupació, amb motiu del 125é aniversari de la Policia Local, el mes de setembre passat es va posar en marxa la Unitat Viogen, Mediació i Informació antiokupació. Es tracta d'una ferramenta d'assessorament que se suma a les labors policials, dins del seu límit competencial, que es realitzen en esta matèria.