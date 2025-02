Tírig licita per 110.000 € les obres per a reformar la primera planta de l'ajuntament

L'Ajuntament de Tírig continua amb la seua aposta per la millora de les instal·lacions municipals i ha tret a licitació les obres per a l'adequació de la primera planta de la casa consistorial. El projecte, que forma part del pla Castelló Impulsa de la Diputació, compta amb un pressupost de 110.697,68 euros (IVA inclòs). Les empreses interessades poden presentar les seues ofertes fins al pròxim 3 de març.

Les obres consistiran en la reforma integral de la primera planta de l'edifici, on se situaran els despatxos municipals i l'arxiu. L'objectiu principal és optimitzar la distribució de l'espai per a ampliar-lo i millorar les dependències municipals, oferint així un entorn més funcional i accessible per a treballadors i usuaris.

Així mateix, la intervenció permetrà corregir deficiències detectades a l'interior de l'edifici, com la deterioració dels acabats pel pas del temps, la renovació de la fusteria interior, la substitució de portes, la millora de la instal·lació elèctrica i la modernització de les lluminàries.

Aquesta actuació se suma a les millores que el consistori ha realitzat en els últims anys. I és que el consistori ja ha treballat en l'accessibilitat de l'edifici amb la instal·lació d'un ascensor, l'adequació de les oficines municipals en la planta baixa i la renovació del saló de plens, situat en la primera planta.

Valoració de l'alcalde

L'alcalde de Tírig, Juanjo Carreres, ha destacat la importància d'aquesta obra dins del compromís municipal amb la modernització de les instal·lacions públiques: “Portem diversos anys treballant en la millora de l'ajuntament per a oferir un espai més accessible, funcional i adaptat a les necessitats de la ciutadania”.

En aquest sentit, el primer edil ha manifestat que “amb aquesta actuació continuem avançant per a millorar la primera planta de les dependències municipals amb la finalitat de convertir-la en una zona més eficient i còmoda, tant per als treballadors com per als veïns que acudeixen a realitzar les seues gestions”.