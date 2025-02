Vinaròs se queda sin servicio municipal de transporte adaptado a partir del 1 de marzo: ¿Qué pasa con los usuarios?

El servicio municipal de transporte adaptado de Vinaròs dejará de prestarse a partir del 1 marzo, una medida que afectará de lleno a un total de 18 usuarios que lo utilizan periódicamente para desplazarse a centros educativos o servicios médicos, sanitarios o rehabilitación.

La decisión se ha tomado, según explicó la concejala de Bienestar Social, Marcela Barbé, debido a que se trata de un servicio cuyo contrato está vencido hace años y que se está manteniendo con el reparo del departamento de Intervención en el pago de las facturas, al tratarse de un gasto que es recurrente y que supera la anualidad.

El gobierno local, pues, según Barbé, ha decidido no seguir prestando este servicio en estas condiciones. “He consultado con los técnicos municipales y la conclusión es que no se puede continuar prestando este servicio tal como se ha venido haciendo, con los reparos del departamento de Intervención. Es por ello que me he puesto en contacto con la empresa que realiza el servicio para que explique a los usuarios que el Ayuntamiento no va a seguir prestándolo a partir del 1 de marzo”, señaló la concejal de Servicios Sociales.

Barbé, que aseguró que el consistorio invierte en este servicio unos 45.000 euros anuales, recordó que las asociaciones con usuarios afectados “si lo piden, ya reciben las subvenciones de Conselleria para el transporte adaptado, y también pueden optar a las ayudas que otorga el ayuntamiento si cumplen los requisitos”. Aunque Barbé aseguró que desde Servicios Sociales se están estudiando todas las posibilidades para poder prestarse en un futuro de manera regularizada, consideró que “la solución más sencilla sería que cada asociación tuviera su transporte adaptado para sus usuarios”.

Malestar por la desaparición del servicio

Desde Cocemfe Maestrat han mostrado su enorme descontento por la desaparición, ya que la utilizan diariamente 18 personas con problemas de movilidad para acceder a servicios básicos, y solicitan que pueda seguir prestándose hasta que se adjudique un nuevo contrato.

Este servicio se presta en Vinaròs desde el año 2005, mediante convenio con Cocemfe Castellón, que lo realizó hasta 2012, pero que no se presentó al procedimiento de adjudicación mediante concurso público. En septiembre de 2012 el Ayuntamiento firmó un nuevo contrato de este servicio a una empresa, pero cuando el contrato venció no volvió a adjudicarse. Desde el año 2016 era L’Onada Serveis la encargada de realizarlo.

Gratuito y puerta a puerta

El servicio de transporte adaptado de personas con movilidad reducida es en Vinaròs, hasta el 1 de marzo, un servicio gratuito para los usuarios que se realiza puerta a puerta para aquellas personas que acrediten un grado de minusvalía igual o mayor del 33%, incluyendo el acceso y retorno a diferentes centros educativos y laborales, el acceso y retorno a centros sanitarios, de rehabilitación y/o preventivos y el acceso y retorno a recursos sociales para el desarrollo de actividades de carácter asociativo o social, además del acceso y retorno a recursos de ocio y tiempo libre.

