Desesperación en Castellón por una finca llena de okupas que tiran basura a un barranco: "Han destrozado los pisos, no queda nada"

El pasado noviembre, vecinos de la Vall d’Uixó hacían pública a través de Mediterráneo la problemática con la que conviven desde hace dos años, con un edificio de tres plantas de la calle Alfondeguilla okupado en su totalidad.

Entre los inconvenientes que les preocupan, alertaban del estado en el que está el barranco sobre el que se levantó el inmueble, al que quienes lo habitan lanzan todo tipo de basura a diario. Lejos de solucionarse, aseguran varios meses después, «la situación ha empeorado».

El concejal de Medio Ambiente, Marc Seguer, aseguró este martes que su departamento ya ha reservado el presupuesto para limpiar este cauce seco, aunque no quieren limitarse a retirar la basura, porque en cuanto lo hagan, «no tardará en estar otra vez igual». La intención es atajar por completo los vertidos ilegales que, hasta la fecha, nadie ha podido controlar.

Otra foto del bloque okupado. / Mònica Mira

No saben con certeza quién vive ahí

Con la ley en la mano, deben identificar a los autores del vertido para sancionarlos, pero en las condiciones actuales no es posible, porque no se sabe con certeza quién reside en los ocho pisos de la finca okupada.

Esa es la razón por la que han solicitado a la Subdelegación de Gobierno en Castellón que, teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, les autorice «la instalación de cámaras de videovigilancia», que permitan saber quién está tirando la basura al barranco.

«El problema es grave y se repetirá», afirma convencido Seguer, a la vez que expone la determinación de su concejalía de realizar todas las gestiones que estén al alcance del consistorio para revertir el problema definitivamente.

¿Quién paga la limpieza?

La solución para el vertido también tiene que ver con una cuestión de competencias. «Existe una incongruencia en la ley de recursos hídricos, que expone que la gestión de los barrancos en los tramos urbanos es del Ayuntamiento, pero los residuos, si no se logra identificar a quien los ha tirado, se consideran propiedad del titular de la parcela, en este caso, la Confederación Hidrográfica del Júcar», explica.

El consistorio entiende que el coste de la limpieza, de no poder derivarlo a los autores de los vertidos, debería asumirlo la Confederación. Ya han hecho consultas al Ministerio al respecto.

"Impunidad de los okupas"

Para los vecinos del entorno de la calle Alfondeguilla, el problema real, más allá de estas cuestiones administrativas, es «la impunidad de esta gente».

Insisten en que «para nada son personas vulnerables, son delincuentes que han destrozado los pisos, han robado las placas solares y han desvalijado todo lo que han podido llevarse», lamenta uno de los denunciantes, que insiste en que «demuestran que no buscan un lugar donde vivir con dignidad, no tienen intención de ser buenos vecinos, no respetan nada».

El inmueble no tiene agua desde hace tiempo y fuentes conocedoras del caso confirman que, desde hace un par de semanas, tampoco tiene luz. Técnicos de Iberdrola, escoltados por la Guardia Civil, invalidaron toda opción de seguir enganchados a la red.

Esa medida llevó a que una parte de los okupas se marchara, explican testigos, pero el espacio que han dejado se ha vuelto a okupar.

Nadie sabe con seguridad cuánta gente vive en un edificio que nunca ha llegado a estar habitado de forma legal por problemas de quien fue el promotor.

Intentos de okupaciones en les Alqueries y Burriana

Otros municipios han registrado durante los últimos días varios intentos de asalto en algunas viviendas. Además del caso de Almassora, en el que la policía frustró una okupación masiva en un bloque de adosados vacío de la playa, en les Alqueries también trataron de entrar en casas deshabitadas hace unos días.

De la misma forma, la Policía Local de Burriana desalojó a dos hombres, de nacionalidad argelina, que acababan de okupar una vivienda en la calle República Argentina. Gracias al aviso vecinal, los agentes echaron a los dos moradores y precintaron la puerta de entrada.