David García: "El municipalismo tiene una fuerza que antes no tenía, este es un logro histórico"

- ¿Qué supone para los partidos independientes que uno de sus representantes haya sido nombrado vicepresidente primero de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP)?

- Es la primera vez en la historia que los partidos independientes tienen representación en los órganos de dirección de la FVMP. Iniciar esa nueva etapa y hacerlo ostentando la vicepresidencia primera nos va a dar un papel protagonista.

- Un avance que la Unión Municipalista han conseguido en menos de un año desde su creación.

- Así es. El presente al que asistimos tiene su origen en aquel primer encuentro en València impulsado por mí, tras el que, el 24 de febrero del 2024, acabamos reuniendo en Madrid a 500 alcaldes y concejales de toda España que decidimos crear la Unión Municipalista. En septiembre ya estábamos registrados como confederación política y en nuestros estatutos, en el artículo segundo de los fines, ya planteamos obtener representación en la FEMP y en las respectivas federaciones autonómicas. Lograr la vicepresidencia, además, ha supuesto la subsanación de una anomalía democrática. En la Comunitat, los alcaldes independientes tenemos 60 alcaldías, más que Compromís.

- Pero su presencia, finalmente, estaba condicionada a que el Partido Popular aceptara ceder parte de su espacio.

- Las últimas semanas hemos estado negociando esta cuestión. Donde más tenían que ceder era en el Partido Popular y lo han hecho atribuyéndonos lugares que les correspondían. Ha sido, como digo, un acuerdo histórico, porque estaremos en dos órganos de dirección, en el consejo y en la comisión ejecutiva, con la vicepresidencia. Al final, la FVMP siempre ha tratado de representar proporcionalmente a los partidos políticos y los municipalistas somos la tercera voz política por número de alcaldes. Como digo, se ha puesto fin a una anomalía.

- ¿Qué significa alcanzar estas cuotas de representatividad para su proyecto político?

- Es importante, con vistas a futuro, que tengamos voz y representación en todas las instituciones donde se deciden las cosas y en ello estamos. Ahora tenemos una fuerza que antes no teníamos, cuando íbamos por separado no pintábamos nada, muchos alcaldes ni siquiera acudían a las reuniones por eso. Pero unidos, hacemos valer esa fuerza real que nos han dado las urnas. Nuestra intención es seguir trabajando para que sigan uniéndose nuevos partidos independientes en el máximo número de municipios posible, para tener presencia en diputaciones provinciales y en la Generalitat. Somos la alternativa moderada al bipartidismo y la polarización a la que nos han abocado.

- ¿Aspira a que este cambio modifique la posición de los partidos independientes?

Lo que conseguimos el miércoles nos da mucho oxígeno, porque todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora ha servido para algo. Esta nueva posición en la que nos sitúa la vicepresidencia de la FVMP nos da visibilidad y el espacio que nos corresponde como tercer grupo político de la Comunitat, con todo lo que eso significa. El nuestro es un proyecto político en construcción que está yendo a más. Cada vez es menos raro que haya un partido independiente, porque tenemos más apoyo. Constituimos un movimiento al alza con el que queremos llegar con fuerza a las elecciones del 2027, para garantizar que cada voto en los pueblos no se pierda y que se sienta representado en las instituciones provincial y autonómica.

- ¿Qué significará para Nules que su alcalde sea el vicepresidente de la FVMP?

- Los vecinos de Nules saben cómo es su alcalde. Donde voy, defiendo a mi municipio. Lo he hecho cuando no he tenido altavoz, imaginen lo que seremos capaces de hacer ahora que lo tendremos. Esta es una institución que representa a la totalidad de ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones. En ese foro defenderé la modificación de la Ley de Costas; la necesidad de que la Generalitat proteja les casetes, porque si quiere, lo puede hacer mañana aprobando el BRL. Pero también defenderé la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local para que los ayuntamientos tengamos más competencias y más recursos. Pediremos que se modifiquen las reglas fiscales, como la del gasto, que asfixia a los ayuntamientos, y todo eso beneficiará a Nules y al resto de municipios. Estoy a disposiciónde los otros alcaldes para que trasladen sus necesidades y hacer fuerza juntos para que se les escuche. No como hasta ahora, que primaban la disciplina e intereses de partidistas.

Suscríbete para seguir leyendo