Borriol apuesta por la conciliación familiar: Media hora para mejorar la calidad de vida

Tini Nardo, trabajadora del Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento de Borriol, desde hace un mes puede dejar a sus dos hijos en la escoleta a las 7.30 h, antes de empezar su jornada laboral a las 8.00 h. Antes, debía hacer malabares para poder llevar a sus niños y llegar a tiempo a su puesto de trabajo a las 7.30 h.

Este cambio en su rutina diaria ha sido posible gracias a la reducción del horario laboral que aprobó el pleno a finales de enero, y que ha permitido que la jornada semanal haya pasado de 37,5 horas a 35 horas.

Los trabajadores del consistorio de Borriol han pasado de trabajar 37,5 a 35 horas semanales. / Erik Pradas

El caso de Tini es solo uno de los numerosos ejemplos que se pueden encontrar entre los cerca de 60 empleados públicos de este consistorio. Borriol sabe lo complicado que puede ser retener a sus trabajadores.

Este Ayuntamiento, de tamaño medio dentro de la provincia de Castellón, se enfrenta en ocasiones a una fuga de efectivos, ya que muchos de sus trabajadores se marchan en busca de puestos con mejor sueldo y menos volumen de trabajo en otras administraciones.

Para reducir esta situación, el municipio ha apostado por mejorar las condiciones laborales, con iniciativas como la reducción de la jornada o la flexibilidad horaria de la que ya disfrutan los trabajadores desde 2013.

Pilar Bolos, jefa de Personal del Ayuntamiento de Borriol, destaca la satisfacción de los empleados. / Erik Pradas

Como señala la jefa de personal del Ayuntamiento, Pilar Bolos, «en otras administraciones cuentan con condiciones económicas más ventajosas, por eso hemos querido impulsar esta mejora, que también se debate introducir a nivel nacional y europeo».

Un mes después de su puesta en marcha, la valoración «no puede ser más positiva. Solo podemos estar satisfechos. En muchos casos, ha mejorado la conciliación familiar».

Una solicitud de 2023

La empleada del Ayuntamiento y delegada de personal de UGT, Beatriz Renau, recuerda que «la solicitud de la reducción horaria la presentamos en 2023, pero no ha sido hasta ahora que hemos conseguido aprobarla».

Además, comenta que «la mayoría de nosotros tenemos niños o personas mayores a nuestro cargo, y apostamos por esta propuesta para mejorar la conciliación laboral».

Por su parte, el alcalde de la localidad, Hèctor Ramos, destaca «la mejora del rendimiento» de los empleados. «El volumen de trabajo sigue siendo el mismo, pero el rendimiento es mayor, porque esta clase de iniciativas mejoran la motivación de los trabajadores», apunta Ramos que también añade que «si el empleado está contento en su puesto, trabaja más y mejor. Así se logra mayor compromiso».

De libre disposición

Esta modificación horaria es de libre disposición. Cada trabajador, a excepción de aquellos que trabajan a turnos como los agentes de la Policía Local, pueden reducir su horario ya sea al entrar a trabajar o cuando finalice su jornada.

Ramos comenta que «la única obligación de los trabajadores es estar en el Ayuntamiento de 9.00 h a 14.00 h, porque es el horario de atención al público. Pero el resto de la jornada laboral la pueden desarrollar cuando quieran».

La flexibilidad ayuda a organizar mejor la vida personal y cumplir con obligaciones a las que antes no se llegaba.

En definitiva, como señala Pilar Bolos, «es una manera de cuidar a nuestros funcionarios». Todo con el objetivo de que el consistorio pueda mantener una plantilla estable, que no sólo cumpla con su cometido, sino que también esté satisfecha con su situación.

Tini Nardo: "Antes recurría a otros padres o a familiares para que me ayudaran"

Tini Nardo, empleada del Ayuntamiento de Borriol, señala la mejoría en su vida familiar. / Erik Pradas

Los empleados que más se han beneficiado de este cambio en la jornada laboral son aquellos que tienen niños pequeños. Una muestra de ello es el caso de Tini Nardo, que forma parte del Servicio de Urbanismo.

Junto a sus dos hijos forma una familia monoparental y, hasta antes de la reducción horaria, encontraba muchos problemas para poder llevar y recoger a sus hijos del colegio. «Antes debía recurrir a familiares o a otros padres de la escuela para que me ayudaran. Pero ahora me puedo organizar mejor y ya no voy con tantas prisas», afirma la empleada pública.

Tini destaca que «tengo que correr mucho menos. Es una mejora muy importante a nivel de condiciones labores» y añade que «sobre todo lo hemos notado las madres que tienen niños. Estoy satisfecha con este cambio, puedes conciliar mucho mejor».

Beatriz Renau: "No tendremos subidas de sueldo, pero esto lo compensa"

Beatriz Renau ha sido una de las impulsoras de este medida que ha mejorado el horario de los funcionarios. / Erik Pradas

Beatriz Renau puede presumir, desde su condición de delegada de Personal en el Ayuntamiento de Borriol, de haber sido una de las impulsoras de esta iniciativa. Renau comenta que «hay pocos que no tengamos alguna obligación. Si no es por hijos en edad escolar, es por tener la responsabilidad de cuidar de personas mayores».

En el aspecto personal, ella también tiene hijos en edad escolar y debe cuidar de personas mayores. «Ahora es mucho más fácil cuadrar horarios y llegar a todo», asegura Renau.

Además, incide en que, quizás no hay otra clase de mejoras, pero la flexibilidad horaria o esta reducción, las compensan. «No tendremos importantes incrementos de sueldo, pero estas mejoras lo compensan. Ahora no tengo que quedarme a recuperar horas como antes», destaca.

