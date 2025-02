Tírig tracta el desbloqueig dels seus projectes d'energies renovables

L'alcalde de Tírig, Juanjo Carreres, ha mantingut una reunió amb el director general de Medi natural, Luís Gomis, per a abordar la situació actual dels projectes d'energies renovables previstos en el municipi, en concret la instal·lació de dos plantes fotovoltaiques en terrenys municipals.

L'Ajuntament de Tírig havia projectat la col·locació de plaques solars, no obstant això, la iniciativa ha sigut desestimada després de considerar-se que les parcel·les en les quals es pretenia desenvolupar el projecte tenen la catalogació de forestals.

Davant aquesta situació, el primer edil ha mantingut una trobada amb la Conselleria per a analitzar possibles vies de solució i poder així reconduir el projecte.

La reunió també ha servit per a tractar el desenvolupament de l'energia eòlica en el municipi, ja que el consistori aposta per la promoció d'aquesta mena d'infraestructures energètiques sostenibles.

"Des de l'Ajuntament continuem treballant per a impulsar les energies renovables en el nostre municipi. Per això, sempre de forma consensuada amb els nostres veïns i veïnes, explorarem totes les opcions al nostre abast per a assegurar un futur sostenible i respectuós amb el nostre entorn", ha avançat Carreres.