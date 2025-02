Juan Ortega viaja al toreo clásico a través del Museu del Bou de Burriana

El Museu del Bou de Burriana sigue acaparando la atención de grandes figuras de la tauromaquia. Es el caso de Juan Ortega, uno de los toreros del momento, cuya admiración por el toreo clásico y su curiosidad por la historia taurina, le han llevado a interesarse por este museo, cuyos rincones visitó el pasado fin de semana, disfrutándolo con la misma despaciosidad e intensidad con la que templa su capote y muleta.

La tauromaquia de Juan Ortega desempolva aires de otra época que recuerda a toreros muy influyentes en su concepto como Belmonte, Joselito, Cagancho, Gitanillo, Pepín, Pepe Luis, Paula, Romero…

De ahí que quedara prendado de los vestidos de luces o utensilios de lidia que pertenecieron a estos toreros y que permanecen expuestos en este edificio de la Plaza Mayor. Examinó con paciencia y minuciosidad las chaquetillas y taleguillas de aquellos toreros, especialmente de Joselito y Belmonte, fotografiando los bordados con la idea de rescatarlos para sus vestidos.

También inmortalizó una chaquetilla con tela de pata de gallo que perteneció al rejoneador Luis Domecq y que ya forma parte de su lista de deseos para sus próximo trajes de corto. Hasta ese punto llega su gusto por lo antiguo. Las fotos van directamente al WhatsApp de Santos, su sastre. Quizá uno de sus próximos ternos esté inspirado en estos bordados.

Una de las chaquetillas de Joselito El Gallo ha servido de modelo para la escultura en óxido con la que Satine premia la mejor faena de la Magdalena. Una obra de la que Juan quedó totalmente enamorado. «Voy a hacer todo lo posible por llevármela, me gustaría que estuviera en el salón de mi casa, es una maravilla», confesó.

Para Juan Ortega esta visita supone un placentero viaje por el túnel del tiempo. Él, que detiene las agujas del reloj en una sociedad que las devora, parece un torero sacado de otro siglo. «Tengo la sensación de que todo se ha pasado muy rápido y se nos han quedado muchas cosas por el camino, muchos detalles que nos hemos olvidado que existen», explica cuando le inquirimos por su tendencia a lo clásico.

‘Manoletista’

Ortega es un manoletista confeso, devoción que acrecentó durante su estancia en Córdoba para compaginar el toreo con los estudios de ingeniero agrónomo en la universidad.

Así que no pudo ocultar su sastisfacción al contemplar el fundón de Manolete y su juego de espadas, que analizó con detenimiento, así como otros objetos personales del monstruo cordobés como sus particulares gafas de sol.

El torero trianero pasó después un rato largo en la sala de fotografías y la biblioteca del museo burrianense. Analizó cada detalle de las fotos, examinándolas con rigurosidad. Conoce a la práctica totalidad de toreros.

«Mira el maestro, me encanta», matiza al encontrarse con una foto de Ordóñez. Disfrutó con los libros y revistas antiguas, hojeándolas con brillo de felicidad en los ojos y con el tiempo transcurriendo a velocidad de reloj de arena. No hay prisa. Las horas se han pasando volando y urge partir a Sevilla, espera un viaje largo. «Volveré. Me gustaría verlo con más detenimiento, es una joya lo que hay aquí. He disfrutado mucho, ha valido la pena», concluye este torero.

Un clásico en la modernidad que expresó su más sincera satisfacción al recorrer los pasillos de este museo que han conseguido transportarle a otro tiempo, a su tiempo.