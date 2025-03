«Tengo 70 años y una minusvalía, no puedo irme de mi casa»

Juan Antonio y su mujer viven en Peñíscola desde hace más de 7 años. Están pagando alquiler en un piso ubicado en la calle Garbí, número 18, que es propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y esta semana les han notificado que deben abandonar su vivienda o, en todo caso, comprarla.

En su misma condición están los vecinos de 7 pisos más y, en el bloque, hay un total de 12 viviendas, pero los de las 4 restantes son propietarios. El caso guarda muchas similitudes con la situación vivida en el edificio ubicado en la calle Maestro Roca, número 13 en noviembre de 2023.

Juan Antonio y su mujer han vivido durante los últimos siete años en Peñíscola, después de marcharse de Barcelona. / Alba Boix

En aquella ocasión, un total de 71 familias recibieron una orden de desahucio del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vinaròs a raíz de una denuncia de la Sareb. La misma Sareb había embargado a la empresa que compró el edificio y aseguraba que no le constaba el alquiler que los vecinos hubieran pagado.

Por el momento, los vecinos de la calle Garbí no han recibido ningún documento, solamente ha habido contacto telefónico.

«El pasado miércoles me llamó un hombre diciendo que era la persona que había designado el juzgado para este caso, un apoderado, y me comunicó que nuestro edificio también está afectado por lo mismo que el de Maestro Roca», explica Juan Antonio Díaz, uno de los vecinos del inmueble.

Con contrato en vigor

«Este lunes nos tenemos que reunir con él, que es quien se tiene que encargar de venderlos, pero yo estoy de alquiler aquí desde hace siete años y tengo contrato en vigor», manifiesta a Mediterráneo. La persona que contactó con él le indicó que a Juan Antonio le interesaba comprar el piso o encontrar algún comprador para que se lo pueda alquilar.

La facha del edificio ubicado en la calle Garbí, 18 donde los vecinos han recibido el anuncio del próximo desalojo. / Alba Boix

«Tengo una minusvalía y me quieren echar de mi casa. Ahora yo me encuentro con 70 años, como mi mujer, pagamos un alquiler de 300 euros al mes y la empresa a la que le pagamos nos dice que no nos preocupemos, que están en juicios, pero aún no se puede demostrar la propiedad de los pisos», apunta el vecino.

Juan Antonio no puede comprar la casa en la que vive, es pensionista igual que su mujer y lo que necesita es vivir de alquiler, «porque no sé a qué precio quieren venderla ni cuánto me tocaría pagar a mí de alquiler si me lo alquila el nuevo propietario».

Este vecino, procedente de Barcelona, no ha dejado de pagar el alquiler, pero ahora se enfrenta a la posibilidad de ser desahuciado.

Los vecinos del bloque han convocado una reunión para este lunes para conocer más detalles de la situación. / Alba Boix

Juan Antonio explica que por circunstancias de la vida «tuve que vender mi casa en Barcelona porque avalé el piso de una familiar y tuve que satisfacer la deuda. Además, mi hija y mi yerno se quedaron en el paro, y la única solución que nos quedó fue hacer frente a la deuda vendiendo mi casa y ponernos a vivir de alquiler, así que cogimos nuestros muebles y vinimos a Peñíscola».

Ahora los vecinos de Garbí, 18 están a la espera de que les llegue la notificación oficial de desalojo por parte de la Sareb.