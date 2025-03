Vinaròs vibra con el segundo gran desfile del Carnaval, pese al mal tiempo

El segundo gran desfile del Carnaval de Vinaròs, cuyo tema central es La Galaxia, ha vuelto a hacer vibrar al público a lo largo de un circuito en el que el sambódromo de la avenida del País Valencià ha vuelto a ser el punto más destacado para el lucimiento de las comparsas.

Ante la incerteza por la meteorología, se ha convocado una reunión de la organización a las 15.00 de la tarde, en la que se ha decidido mantener el desfile con normalidad. Ha sido una buena decisión, ya que no ha llovido durante el recorrido, aunque el viento ha soplado con fuerza a partir de las 19.30 horas, lo que no ha impedido un normal desarrollo del desfile, que ha sido fluido, pero con mucho menos público de lo habitual.

Como es habitual, en este segundo desfile ha bajado la participación y también los espectadores para disfrutar de las fantasías de las 32 reinas adultas y las 26 reinas y reyes infantiles subidos en sus carrozas y las coreografías. Además, el tiempo, con lluvia intermitente, no ha acompañado mucho.

Las comparsas que celebran sus aniversarios han sido las protagonistas de nuevo. Ha sido el caso de Pensat i fet, la Penya Barça, Arramba i Clava y Els Povals, que han cumplido cuatro décadas, mientras que Locura celebraba su 20 aniversario y Esmuvi una década. También ha sido un momento especial para la comparsa debutante, 9Sabem.

Vinaròs congrega a más de 6.000 comparseros en un primer gran desfile de Carnaval de récord / Javier Flores

Las comparsas más numerosas, por la alegría que contagian a pesar de no realizar coreografías al uso, han sido muy aplaudidas por el público, como No en Volem Cap, Ja Hi Som, Tot a Orri o Tot dins d’un got.

Y en el sambódromo ha habido tres que han hecho las delicias de nuevo, como el sábado por sus trabajadas coreografías y bailes, Gent en dansa… i avant, Locura y Esmuvi.

Recta final

Este lunes se pondrá el punto y final a esta 43 edición del Carnaval. Será a partir de las 18.45, en la plaza Parroquial, donde se hará el juicio final a Su Majestad Carnestoltes, si la lluvia lo permite, con un espectáculo de la compañía de teatro La Fam. Posteriormente hay previsto un pasacalle hasta la playa del Fortí, a la altura de la biblioplaya, para finalmente quemar el Carnestoltes en el paseo Fora Forat.