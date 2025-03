Cabanes adequa amb nous embornals el carrer Bisbe Gavaldà

L'Ajuntament de Cabanes ha emprés una actuació de millora en els embornals del clavegueram del carrer Bisbe Gavaldà, enclavat en el nucli històric del municipi. L'acció és una renovació de la infraestructura amb nous materials per acumular l'aigua de pluja i altres elements arrossegats.

Les obres també inclouen la rehabilitació del carrer amb un nou acabat amb llambordins.

"Actuem en previsió davant les pluges. Renovem la infraestructura per a prevenir futurs problemes i que l'aigua còrrega sense provocar problemes en un carrer on hi ha una pendent pronunciada", explica l'alcaldessa de Cabanes, Virginia Martí, qui ha visitat les obres junt amb Antonio Mercado, regidor de Via Pública.