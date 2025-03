Nules porta a terme una campanya de tractament de plagues dels arbres

L’Ajuntament de Nules està tractant les plagues dels arbres amb un sistema respectuós amb el medi ambient i amb la població, en concret està fent ús de l’endoteràpia vegetal en ser menys agressiu, ràpid i senzill que els tractaments convencionals.

De fet, en aquesta nova campanya de tractament de plagues es pretén tallar l’anomenat picudo rojo que es troba, principalment, a les palmeres. Així doncs, la idea és realitzar aquest tractament a les palmeres que hi ha tant al poble de Nules, Mascarell com a la zona marítima.

El regidor de Jardins, Ramón Lucas, considera que “amb aquest sistema estem minimitzant els efectes nocius tant per al veïnat com per al nostre entorn”.

En l’actualitat, aquest és un sistema alternatiu al fitosanitari que es caracteritza per l’absència de productes químics a l’ambient, que es pot utilitzar a qualsevol hora del dia perquè es tracta d’una injecció directa al tronc de l’arbre sense utilitzar ferramentes que generen molèsties a la ciutadania.

“L’avantatge principal es que es pot focalitzar el tractament, ja que el que es fa és injectar al tronc de l’arbre una substància nutritiva que es distribueix per tot el sistema vascular, el que fa que arribe a tot l’arbre per més alt que siga, i té una llarga persistència”, explica Lucas.

L’Ajuntament de Nules ja fa uns quants anys que utilitza aquest sistema, amb el qual pretén que les actuacions relacionades amb els tractaments de plagues d’arbres i de plantes siguin respectuosos tant amb el medi ambient com amb les persones.