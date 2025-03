Un pueblo de película de Castellón protagoniza el cupón de la ONCE

Un pueblo de Castellón será el protagonista del cupón de la ONCE del próximo domingo, 16 de marzo, correspondiente a la serie Pueblos de película. Cinco millones y medio de cupones llevarán la imagen de esta localidad castellonense.

Con Pueblos de película, la ONCE rinde homenaje a las localidades que han sido plató de rodaje. Esta serie de cupones se convierten en motivo de alegría para los habitantes de cada localidad y para las personas que coleccionan los cupones de la ONCE.

Esta localidad se convirtió en el año 1956 en el plató de rodaje de una de las grandes películas de Luis García Berlanga, Calabuch. La luz de esta localidad y sus aguas tranquilas enamoraron al director valenciano.

La playa del Sur de Peñíscola, los alrededores del portal de Sant Pere, la plaza de Armas o el faro de la localidad son algunos de los escenarios principales de varias de las escenas más destacadas de esta película.

Calabuch es un pequeño pueblo de la costa mediterránea española al que va a parar el profesor George Hamilton (Edmund Gwenn), un científico que decide apartarse de sus investigaciones espaciales y militares, en plena Guerra Fría, llevándose los secretos de su investigación nuclea. Bajo la batuta de Luis García Berlanga, además del actor Edmund Gwenn, que protagonizó su última película, trabajaron en este film Valentina Cortese, Juan Calvo, Franco Fabrizi, Félix Fernández, María Vico, José Isbert o José Luis Ozores, entre otros.

Luis García Berlanga volvió a Peñíscola en 1999 para rodar París-Tombuctú, con estrellas de la pantalla como Concha Velasco, Santiago Segura o Quique San Francisco.

Peñíscola ha sido escenario de otras películas y series televisivas como El Cid, El Ministerio del Tiempo , El chiringuito de Pepe o Juego de tronos.

Andrés Martinez Castellá, alcalde de Peñíscola; Jose Luis Pinto Barroso, vicepresidente del Grupo Social ONCE y Jose Manuel Pichel Jallas, delegado de la ONCE en la Comunitat Valenciana, han presentado este cupón, en el Gran hotel de Peñíscola, ante 800 personas, seniors de la ONCE de toda España, que estarán disfrutando de Peñíscola entre el 2 y el 7 de marzo.

Fuente de inspiración para cineastas

Andrés Martinez ha declarado que "Peñíscola es una ciudad de cine y hacemos gala de ello con orgullo, pues ha sido fuente de inspiración para cineastas de todo el mundo; este reconocimiento en forma de cupón de la ONCE suma en la estrategia de promoción de nuestra localidad como destino de película y me siento muy agradecido por poder participar en su presentación ante 800 miembros de la organización que nos han elegido para compartir estos días".

Por su parte, Jose Manuel Pichel, ha señalado que "nuestros clientes y vendedores, nos han ayudado a que, en el Grupo Social Onde, seamos más de 75000 trabajadores, un 60% somos personas con discapacidad, animo a los ciudadanos de Peñíscola, a que al menos compren dos cupones distintos de este motivo, uno de ellos para cobrarlo si nos toca, y otro para guardarlo como recuerdo”

Cabe recordar que el Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 20.500 vendedores y vendedoras de la organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.