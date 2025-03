La Vall d'Uixó centra en les dones de postguerra les seues primeres jornades de Memòria Democràtica

L'Ajuntament de la Vall d'Uixó organitza les I Jornades de Memòria Democràtica del 24 al 26 de març. La temàtica a tractar serà les dones en postguerra i estaran obertes a tota la ciutadania.

Aquest projecte naix de la mà de l'IES Benigasló, després que el Cefire, el servei de formació docent de la Conselleria d'Educació, censurara l'any passat les jornades que celebrava el centre i els retirara el finançament econòmic.

El coordinador del projecte de memòria democràtica de l'IES Benigasló, Alejandro Forner, ha donat les gràcies a l'Ajuntament “per fer possibles aquestes jornades, que es realitzen des de fa 10 anys dirigides al professorat amb l'objectiu de formar-los”. La passada edició ja va patir la censura del Cefire i l'Ajuntament va col·laborar per a poder dur-les a terme, obrint-les d'aquesta manera a la ciutadania en general.

En aquest sentit, la cap d'estudis de l'IES, Carmen García, ha assenyalat que un dels objectius del Benigasló és “obrir el centre a la ciutadania” i les ponències de l'any passat “van tindre més assistència que mai”.

A més aquest projecte també els ha oferit l'oportunitat de participar en projectes Erasmus amb intercanvis sobre metodologies pedagògiques amb instituts d'Alemanya i Polònia. Aquestes I Jornades de Memòria Democràtica estaran per primera vegada obertes al públic en general de manera oficial, en estar impulsades per l'Ajuntament.

Així, el regidor de Memòria Democràtica i Educació, Manel Agea, ha remarcat que “davant la negativa de la Conselleria d'ajudar a l'institut, des de l'equip de govern decidim apostar per aquest projecte d'investigació i divulgació, que des de la ciència reconeix a les víctimes i reivindica que fets com aquests no tornen a passar”.

Els dies 24, 25 i 26 de març es realitzaran tres conferències a la Biblioteca Municipal, a càrrec de Melanie Ibáñez, Marta García i María Palau i Narcís Tena. Els temes a tractar seran les institucions repressives, el paper de les dones en el període de postguerra i la repressió femenina a la Vall d'Uixó durant el franquisme. L'accés serà lliure i gratuït fins a completar l'aforament.