Les Coves pide a los vecinos que desalojen las masías cercanas al río Cuevas de San Miguel por riego de inundación

El Ayuntamiento castellonense de Les Coves de Vinromà, donde este lunes se registró el récord de precipitaciones en la provincia con 258,4 l/m2, ha pedido a los vecinos que desalojen las masías más cercanas al río Cuevas de San Miguel ante la posibilidad de que puedan verse inundadas.

Así lo ha explicado a EFE la alcaldesa del municipio, Irma Povedano, quien ha destacado que para esta tarde-noche y mañana se esperan lluvias muy fuertes, por lo que el río y los barrancos que rodean la localidad podrían "llegar tan llenos como ayer o mucho más llenos".

Povedano ha explicado que el lunes empezó "lloviendo bien", pero sobre las 18.00 horas "descargó una tormenta muy fuerte que anegó calles, algunas casas se inundaron y las calles estuvieron dos horas con agua porque los sumideros no daban abasto para tragarla".

Para las próximas horas, según la alcaldesa, "puede que llueva justo aquí o diez kilómetros más arriba", pero en cualquier caso "podemos tener inundaciones en la parte baja del pueblo y se recomienda a los vecinos no utilizar el coche si no es necesario, no cruzar zonas inundables y proteger las casas del posible agua que pueda entrar de la calle"