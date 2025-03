Els Ports retoma la normalidad académica tras la alerta por lluvias: los niños irán a clase este miércoles

Vilafranca anuncia que tras haber suspendido hoy las clases, mañana se retomarán con normalidad. Este es el mensaje del Ayuntamiento:

🚨 AVÍS IMPORTANT! 🚨

👋 Benvolgudes famílies,

Després de l’alerta i la suspensió de classes de hui, us informem que demà dimecres 5 de març hi haurà classes amb normalitat 🏫📚.

⚠️ No obstant això, si durant la nit o la matinada hi haguera algun canvi en la situació meteorològica, us avisaríem amb la màxima antelació possible.

🔔 Us recomanem estar atents als canals oficials per qualsevol actualització.

🙏 Moltes gràcies per la vostra comprensió i col·laboració!