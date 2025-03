Tercera inundación en cuatro meses para unos vecinos de Alcossebre: "Estamos abandonados de la mano de Dios"

«Estamos abandonados de la mano de Dios». Así de contundente se ha mostrado Rafa Pauner, un vecino de Alcossebre de la zona de Capicorb, cuya vivienda está a escasos 200 metros del río San Miguel y que en menos de cuatro meses han sufrido sus terceras inundaciones por el desbordamiento de dicho río.

Solicitan a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que actúe sobre el río San Miguel, que se limpie su cauce porque ha crecido mucho por la suciedad y las lluvias caídas los meses anteriores, para evitar nuevos episodios como el que vivieron este martes.

Una de las calles de esta zona residencial de Capicorb, en Alcossebre. / Juanfran Roca

«El pasado 29 de octubre, con la riada más fuerte, nos sacaron de casa con helicóptero (a él y a otros 15 residentes en la zona); el 13 de noviembre se nos volvió a inundar la casa, y ahora hemos sufrido las terceras inundaciones en menos de cuatro meses. Y sólo pedimos que se nos tenga en cuenta», dice Rafa Pauner, desbordado otra vez por este fenómeno climático.

Los vecinos de la zona tienen que estar achicando agua. / Juanfran Roca

«Se está focalizando todo en Valencia, que nos parece correcto, es normal, pero a nosotros también se nos tiene que hacer caso a lo que pedimos, que no es otro que es la limpieza del río porque cada vez que llueve ahora se nos plantea esta situación», agrega. Han hablado con el Ayuntamiento, pero la limpieza del río corresponde a la Confederación Hidrográfica del Júcar.

«Prometieron ayudas, maquinaria para limpiar el río, pero no hemos visto ninguna máquina en todo este tiempo», denuncia.

Este lunes, por ejemplo, el concejal Juan Carlos Barceló se personó en la zona y habló con los vecinos. «Nos dicen que han pedido permiso a la CHJ para limpiar el río, pero no reciben ninguna contestación. Por lo tanto, el problema continúa y continuará mientras no se actúe en el problema, que es la suciedad que tiene el río que le hace desbordar cuando el caudal es grande», destaca Rafa Pauner.

El agua se ha adentrado ya en los bajos. / Juanfran Roca

La primera dana la espectacular riada le arrastró hasta tres coches a este vecino afectado por las tres inundaciones. «No hemos recibido ni un euro de los seguros y no hemos visto respuesta a nuestra petición. Así que nos sentimos abandonados de la mano de Dios, y del CHJ en particular», finaliza Rafa Pauner, pendiente a lo que pueda suceder este miércoles.