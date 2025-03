Moncofa no tiene a nadie que quiera ser su reina

Moncofa ha vivido una situación inédita. Por primera vez en 30 años, sus fiestas patronales en honor a Santa María Magdalena se quedaron sin jóvenes que, por edad, podrían haber accedido a ser reina o dama de la corte de honor.

Ante este hecho, la actual reina, Sonia González ha decidido repetir y actuar de nuevo como máxima representante de los festejos.

La propia Sonia González ha manifestado que «es algo que no me esperaba. Ha sido una gran sorpresa y me hace mucha ilusión representar con orgullo a los vecinos y vecinas de Moncofa, un año más».

Con esta decisión, Sonia González mantendrá el reinado hasta julio de 2026. Para ella, «es una experiencia única que, por primera vez, tendré la suerte de disfrutar durante dos años».

La ausencia de candidatas para ser reina de las fiestas este año, ha provocado que tampoco haya relevo para las jóvenes que deben formar la corte de honor. Por eso, Sonia González estará acompañada por las mismas damas que el pasado año, porque ellas también han decidido repetir experiencia.

María Teresa Alemany, concejala de Fiestas, ha expresado que «visto que no se ha presentado ninguna joven para ser reina de nuestras fiestas patronales, me puse en contacto con la actual reina, Sonia González y me comunicó que quería continuar.

Agradezco que haya tomado la decisión de estar un año más, porque de esta manera Moncofa podrá seguir contando con la máxima representante de las fiestas».

Hecho sin precedentes

El pasado viernes, en el salón de actos del Ayuntamiento, estaban convocadas todas las jóvenes de Moncofa que este año cumplen la mayoría de edad y que querían ser reina. Pero, una vez se superaron las 20.00 h, comenzó a rondar por la cabeza de María Teresa Alemany la posibilidad de que no se presentase ninguna joven.

«Durante los años que llevo al frente de la Concejalía de Fiestas, nunca ha habido una situación como esta. Siempre habido al menos una joven», recuerda Alemany.

En febrero de 2020, Moncofa eligió a la reina de las fiestas, pero la llegada de la pandemia impidió que se celebraran las fiestas. De esta manera, la joven elegida en 2020, Ester Julià reinó en las fiestas de 2021. En el transcurso de este tiempo la reina de 2019, Clara Diago, participó en los eventos institucionales que la situación de la pandemia no prohibió.