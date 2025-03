Benassal celebra els 75 anys de la cooperativa com a motor econòmic de la localitat

La Cooperativa Agrícola Benasalense celebra enguany el seu 75 aniversari i ho fa consolidant-se com un pilar fonamental en el desenvolupament econòmic i social de Benassal i la seua comarca.

Fundada en 1950, la cooperativa, que empra en l'actualitat a 22 persones, ha sigut testimoni i protagonista de l'evolució agrícola i ramadera de la comarca, adaptant-se als canvis i necessitats del sector al llarg de les dècades.

Des dels seus inicis, s'ha centrat en la producció i comercialització de fruita seca, especialment ametles i avellanes, productes típics de la zona. A més, ha diversificat les seues activitats oferint serveis agrícoles i la fabricació de pinsos compostos, fent costat així als ramaders locals.

Una diversificació que ha permés enfortir l'economia local i oferir ocupació a nombrosos habitants del municipi, revolucionant la comarca.

Així, en 1979 es va construir la primera fàbrica de pinsos que es va traduir en un important augment del volum de negoci i també dels beneficis. Una dècada després, van tindre lloc dos esdeveniments que van marcar el futur de l'entitat: la modernització de la fàbrica de pinsos i la compra dels terrenys en els quals està situada la nau que alberga les actuals oficines.

En els primers anys de la dècada dels 90, es va produir un fort increment de la producció de pinsos i un augment del volum de negoci, la qual cosa va comportar més mitjans mecànics i humans.

Durant els anys 95 i 96, es va gestar l'última modernització i ampliació de la fàbrica de pinsos, que va començar a construir-se en 1997 amb una inversió de 220 milions de pessetes.

Ampliació a 2002

En el 2002, es van adquirir 10.500 metres quadrats d'una finca rústica annexa a les instal·lacions de la cooperativa i anys més tard es va construir una nau per a la planta de fabricació de mescles uni-feed per a remugants.

Galería de fotos del segundo día de la Fira d'Oficis de Benassal / Alba Lafuente

Durant els últims anys, l'entitat ha continuat millorant amb la implantació d'un sistema de qualitat en tot el procés de fabricació atorgat per una empresa certificadora, convertint-se en uns dels principals motors de l'economia local i comarcal.

Amb tot, la Cooperativa Agrícola Benasalense assoleix els seus 75 anys de trajectòria amb una labor que ha sigut crucial per a mantindre vives les arrels agrícoles de Benassal, adaptant-se als reptes contemporanis i garantint un futur pròsper per a les noves generacions.

I és que la cooperativa no sols ha sigut un motor econòmic per al municipi, sinó també un baluard de cohesió social i cultural, demostrant que la unió i el treball col·lectiu són fonamentals per al progrés de les comunitats rurals.