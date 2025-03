La abandonada ermita de Castellón que pide a gritos una reparación para no acabar derrumbándose

Mediterráneo dio a conocer este miércoles la iniciativa de la Associació Vicentina y la parroquia de la Asunción de la Vall d’Uixó para restaurar el interior de la ermita de Sant Vicent Ferrer, patrón de la localidad. Se trata de un proyecto que incidía en la necesidad del mantenimiento continuado de los edificios históricos para garantizar su perdurabilidad a lo largo del tiempo.

En la provincia de Castellón hay otros elementos patrimoniales que no están teniendo tanta suerte, y no porque no haya personas detrás defendiendo la necesidad de una intervención urgente contra la destrucción a la que aboca un deterioro irremisible por falta de atención, pero sobre todo de la inversión necesaria para evitarlo.

Así lo reivindican desde hace tiempo vecinos de Nules y el Ayuntamiento respecto de la ermita del Calvario, un templo construido en el siglo XVII y declarado bien de relevancia local en el año 2007, pero sobre el que, desde esa fecha, no han hecho intervenciones significativas para evitar lo que sucedió en el 2020.

La cubierta colapsó y una inmensa grieta separó uno de los muros laterales, hasta el punto que fue necesario colocar unos contrafuertes para evitar su derrumbe.

Otra foto de la ermita del Calvario de Nules. / Blai Molés

Cinco años después, la pequeña ermita ubicada en la parte trasera de la residencia Virgen de la Soledad continúa igual. Posiblemente peor, porque el abandono no perdona.

El concejal de Patrimonio, Guillermo Latorre, asegura que siguen manteniendo conversaciones con el obispado, titular de lo que ya son poco más que unas ruinas. La ley valenciana de patrimonio obliga a actuar, pero la cuenta atrás hace años que está en negativo y números rojos.