Morella canvia el color de l’enllumenat públic per a disminuir la contaminació lumínica

L’Ajuntament de Morella continua els treballs per a canviar el color de l’enllumenat públic i donar un ambient més càlid als carrers del poble. A més, este canvi també té l’objectiu de reduir la contaminació lumínica del municipi. Actualment, el color dels fanals i focus que il·luminen els carrers a la nit és de color blanc – blau i gelat, tècnicament conegut per ser de 6.000 k.

Les noves seran també blanques, però amb una tonalitat més càlida, de 4.000 k. D’esta manera, ja han començat a canviar alguns fanals a les zones pròximes als centres educatius i de Sant Miquel, amb la intenció de continuar de manera progressiva durant els pròxims mesos en tot l’enllumenat públic del poble.

L’alcalde de Morella amb competències d’urbanisme, Bernabé Sangüesa, ha destacat que “volem canviar tot l’enllumenat públic de Morella i tindre un ambient més càlid i acollidor, sobretot durant els mesos d’hivern amb més fred i menys hores de llum natural” i ha afegit que “ara s’ha començat per zones pròximes al poble on aquelles que s’han fos o trencat, ja siga per temps, esdeveniments meteorològics o gamberrades s’han canviat a càlides, però esta tasca continuarà a poc a poc en tots els carrers”.

L’edil ha explicat que “moltes ciutats també han apostat per este tipus d’il·luminació de 4.000 k per a reduir la contaminació lumínica i, encara que Morella és un poble menut, també contribuirà a esta finalitat”.

Actuacions graduals

A estes actuacions que es van fent gradualment es sumen totes les que s’han realitzat des de la DANA d’octubre per a restablir i reparar els desperfectes de les pluges en sistemes de cablejats, caixes de distribució i focus i fanals, els quals aquells que s’han espatllat també s’han substituït per una llum càlida coincidint amb el nou color del conjunt del municipi. Unes actuacions que pretenen millorar l’enllumenat i la seguretat del municipi en els sistemes d’electricitat on també s’inclouen les fetes el darrer any en els focus del castell i muralles, renovació dels quadres elèctrics d’enllumenat, o llum solar en zones com l’IES els Ports o Santa Llúcia i enllumenat de la costa de Sant Vicent.

En un any el consistori ha invertit més de 200.000 euros en la millora de l’enllumenat públic i ornamental de castell i muralles sense cost per a l’Ajuntament.

Pel que fa a l’enllumenat monumental del castell i les muralles de Morella, este és d’un color groc, encara més càlid de 3.000 k. Estes s’encenen durat els caps de setmana i festius durant unes hores amb la intenció de potenciar l’atractiu arquitectònic de la ciutat a la nit i fomentar el turisme.