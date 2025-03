Càlig aprova el seu nou pressupost, que ascendeix a 1,8 milions d'euros

L’Ajuntament ha aprovat en ple extraordinari el nou pressupost municipal per al 2025 que s’eleva fins als 1.796.000 euros. Els comptes han tirat avant amb els vots a favor del Partit Socialista i els vots en contra del Partit Popular.

Durant la sessió, l’alcaldessa, Ernestina Borràs junt amb la regidora d’Hisenda, Carmen Ferré, van ser les encarregades de detallar els comptes, destacant que “es tracta d’un pressupost realista amb inversions per a millorar les infraestructures municipals i per a garantir uns serveis de qualitat per a tots els calijons i calijones”.

En aquest sentit, assenyalaven que el 12,5% dels comptes, uns 225.000 euros, es destinaran per a les àrees de Cultura, Tradicions, Esport, Educació, Igualtat i Joventut, a més de mantenir les aportacions a totes les associacions del poble.

L’alcaldessa Borràs comentava que “un any més garantirem serveis que són indispensables per als nostres veïns i veïnes com l’Escola Matinera i les Escoletes de conciliació de Nadal, Pasqua i Estiu, fonamental per a facilitar la vida a les famílies”.

Així mateix, afegia que també es mantindrà el Servei de Promoció de l’Autonomia Personal per cuidar a les persones majors, a més de polítiques de benestar social per atendre a tota la ciutadania. Borràs indicava que, “a banda de garantir els serveis, també mantindrem les aportacions a les associacions del poble, fonamental per ajudar a dinamitzar el municipi”.

Pel que fa a les inversions, es destinarà una partida de 158.000 euros per a desenvolupar projectes com l’adequació de l’entorn de la plaça del País Valencià per a millorar el drenatge de l’aigua, que també inclourà el tancat del parc infantil de la mateixa plaça i el tancat de la zona infantil del CEIP Felicinda Collell.

També la senyalització dels camins rurals per a millorar la seguretat viària, l’adquisició d’un nou desfibril·lador per al camp de futbol o la compra de nova maquinària per a la Brigada Municipal.

D’altra banda, el capítol de les inversions també inclourà la instal·lació d’un variador al Pou de les Crevetes per a minorar els problemes de terbolesa de l’aigua en èpoques de fortes pluges i l’ampliació de la climatització de l’auditori del Centre de Cultura, a més de la millora de l’enllumenat públic i l’adquisició de nous equips informàtics.

L’alcaldessa Borràs comentava que a totes aquestes inversions cal afegir les que ja estan en marxa valorades en 305.000 euros amb la construcció dos habitatges socials a través del Pla Recuperem Llars, l’adequació del voltant de la piscina municipal i les obres al carrer d’Alacant de canvi de voreres i ampliació de la il·luminació, que començaran al mes d’abril.

Borràs comentava que “hem treballat de forma intensa per a confeccionar el nou pressupost que donarà continuïtat a les polítiques de millora de la qualitat de vida de les persones, al mateix temps que també mirem cap al futur de Càlig”.

En aquest sentit, insistia que els nous comptes atenen les principals necessitats i demandes dels veïns i veïnes, a més de garantir el manteniment dels serveis.