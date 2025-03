Tírig consolida l'àrea d'autocaravanes com una eina clau per a atraure turisme internacional

L'àrea d'autocaravanes de Tírig ha aconseguit posicionar-se com un lloc atractiu per als viatgers que busquen combinar descans i accés a diversos punts turístics de la comarca. Segons les opinions dels usuaris en la plataforma Park4Night, aquesta zona s'ha consolidat com un dels destins favorits dels autocaravanistes.

Amb una valoració mitjana de 4,3 estreles sobre 5, els visitants han ressaltat la serenitat de l'entorn, la qualitat dels serveis gratuïts i l'estratègica ubicació de l'àrea.

L'àrea, que es troba a només 1,3 quilòmetres del nucli urbà, ofereix als autocaravanistes 6 places d'estacionament equipades amb serveis gratuïts, com el buidatge d'aigües grises i negres, subministrament d'aigua, banys i dutxes amb aigua calenta.

Aquest entorn natural i còmode ha sigut qualificat pels autocaravanistas amb excel·lent, ja que és ideal per als viatgers que desitgen gaudir de la tranquil·litat del paisatge rural mentre exploren la riquesa cultural de la zona.

Mònica Mira

Tírig és conegut per albergar el Museu de la Valltorta i ser la porta d'accés a les pintures rupestres del Parc Cultural de Valltorta-Gasulla, declarades Patrimoni de la Humanitat per la Unesco. A més, la localitat conserva un patrimoni arquitectònic i paisatgístic únic, amb construccions de pedra en sec i cultius d'ametlers i oliveres que defineixen la seua identitat rural.

Els autocaravanistes que visiten Tírig provenen de diversos països, com Espanya, Portugal, Alemanya, Itàlia, França, el Regne Unit i Països Baixos, la qual cosa posa de manifest la capacitat de l'àrea per a atraure a turistes internacionals.

Els usuaris han destacat, a més, la proximitat de l'àrea als principals atractius turístics del municipi i la seua accessibilitat, la qual cosa contribueix a un impacte positiu en l'economia local, en incentivar el consum en els comerços i establiments de la localitat.

L'alcalde de Tírig, Juanjo Carreres, ha subratllat la rellevància d'aquest espai, afirmant que "l'àrea d'autocaravanes no sols atrau a turistes de tota Europa, sinó que també impulsa l'economia local, ajudant als comerços i establiments de la localitat a rebre als visitants durant tot l'any".

El consistori està a l'espera que la Generalitat resolga la nova convocatòria d'ajudes per a incorporar millores en l'àrea de serveis que contribuïsquen a atraure a més autocaravanistes en els pròxims anys.