Xodos reforça els serveis socials per lluitar contra el despoblament

L'alcalde de Xodos, Miguel Ferrer, anuncia que “conscient de la vulnerabilitat de la població envellida del municipi, estem impulsant diferents projectes de serveis socials per millorar la qualitat de vida de les persones majors i assegurar que puguen continuar vivint al poble sense haver de traslladar-se a altres municipis per dependència de familiars”.

Un dels serveis que ja està en marxa amb gran acceptació és el programa de Menjar a Casa, que permet garantir una alimentació adequada i segura per a les persones majors, evitant riscos derivats de la manipulació d’aliments i la cuina. “Aquest servei contribueix directament a la salut i benestar dels usuaris, millorant la seua autonomia i qualitat de vida”, defensa l’alcalde de Compromís.

A més, l’Ajuntament de Xodos ofereix assessorament i suport per a la gestió de tràmits relacionats amb altres ajudes socials, com la teleassistència o l’ajuda domiciliària, per garantir que aquells veïns i veïnes que ho necessiten tinguen accés a serveis que reforcen la seua seguretat i atenció personalitzada.

Així, aquest dijous 20 de març, el consistori ha organitzat una xarrada informativa per oferir informació sobre els serveis i l’assessorament que ofereix en materia de Serveis Socials. “Amb aquestes iniciatives refermem el nostre compromís amb la població major, apostant per polítiques que permeten un envelliment actiu i digne dins del municipi. Açò sí que és lluitar contra el despoblament”, reivindica Ferrer.