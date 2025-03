Betxí destinarà a millorar carrers i infraestructures el seu superàvit d’1,7 milions

L'Ajuntament de Betxí va tancar l'exercici econòmic del 2024 amb un superàvit d’1.736.481 euros, segons s'extrau de l'aprovació de la liquidació del pressupost general del passat any.

L'alcaldessa de Betxí, Carla Nebot, ha expressat la seua satisfacció per aquests resultats i ha destacat que "aquest balanç positiu és fruit d'una gestió econòmica responsable, basada en l'optimització dels recursos, i amb l'objectiu final de seguir invertint en Betxí i en el benestar dels seus veïns i veïnes”.

En aquest sentit, l’entitat ja ha avançat algunes de les inversions que es duran a terme gràcies a aquests fons. Entre elles, destaca la compra d'un nou escenari per a esdeveniments culturals i festius, amb una inversió de 38.000 euros.

A més, es destinaran 300.000 euros a la millora de diversos carrers del municipi, millorant la seguretat i accessibilitat per als vianants i el trànsit. D’altra banda, també s’ha previst la redacció del projecte de reforma de l'avinguda Herminio Pérez, amb una inversió de 13.000 euros, una actuació que suposarà un primer pas per a la modernització d'aquesta important via.

Nebot ha subratllat que "no es tracta d'una casualitat, sinó del resultat d'anys de feina ben feta i de decisions responsables, que ens han permés consolidar un model de gestió eficient i sostenible".

A més, ha volgut agrair el treball de tot l'equip de govern, "responsable d'aquests bons resultats i del fet que, un any més, podem seguir apostant per millores importants per a la nostra població".

Amb aquests bons resultats econòmics, l'Ajuntament de Betxí reafirma el seu compromís amb la inversió en infraestructures i serveis per a la ciutadania, tot mantenint una política financera equilibrada i responsable.