Platges de Nules alerta de la «grave» acumulación de basura en el litoral

La inquietud que por regla general provocan los temporales marítimos en la costa de Nules tiene que ver con la amenaza a les casetes de primera fila, pero los últimos fenómenos meteorológicos que han azotado el litoral castellonense no han sido tan impactantes como se temía para las construcciones, aunque sí han evidenciado un «grave» problema medioambiental denunciado por la plataforma ciudadana Platges de Nules: la acumulación de basura.

El oleaje ha depositado en las playas de este municipio gran cantidad de residuos, «sobre todo plásticos, botellas, latas de bebida o conserva y tapones, todo materiales que podrían reciclarse y que nunca deberían acabar en el mar».

Una incidencia «por desgracia habitual en cualquier playa», pero que con los temporales «ha ido a más» y que se suma a una preocupante y recurrente presencia de toallitas higiénicas que siguen llegando al litoral nulense, provenientes, en su mayor parte, de los vertidos que en momentos de lluvias abundantes se provocan en los colectores de residuales de la localidad en el barranco de la Serraleta y que acaban en la costa.

El ‘monstruo’ de las toallitas

La última denuncia pública a este respecto llegó a Mediterráneo por parte de vecinos del municipio el pasado mes de enero, cuando la playa volvió a aparecer «invadida» por este producto desechable pero no biodegradable. En ese momento, desde el consistorio aseguraron que su intención era incorporar en el presupuesto del 2025 una partida para adecuar la depuradora que gestiona las aguas residuales de Nules y la Vilavella, para poner freno a los desbordamientos que están en el origen de los vertidos.

La situación, dos meses después, no solo no ha mejorado sino que ha vuelto a repetirse, con el agravante de que las avenidas de agua provocadas por las persistentes lluvias torrenciales, sobre todo en el interior, han sumado grandes cantidades de basura. Desde Platges de Nules han querido hacer pública su preocupación y enfatizan que «la imagen que ha ofrecido nuestro litoral estos días es un reflejo del impacto que dejamos en nuestro entorno. Todo llega al mar, que nos devuelve los residuos que generamos» y que no se gestionan de la forma adecuada.

Gran parte de esa basura, la que no ha vuelto a llevarse el mar, sigue sobre la arena de las playas.