Podem 'rompe' con Esquerra Unida en la Vall d'Uixó y abandona el tripartito de izquierdas

Tal i com ha sigut comunicat a Esquerra Unida, el plenari de Podem la Vall d’Uixó va decidir recentment deixar de participar en la coalició després d’haver constatat, durant més d’un any i mig de legislatura, l’absoluta manca de comunicació, d’informació i de cooperació per la seua part, i la seua nul·la crítica pública a les mesures privatitzadores i contràries al programa d’Esquerra Unida- Unides Podem que està duent a terme l’equip de govern municipal, del qual forma part la coalició.

A l’escàndol provocat pel tancament de la residència pública Llar Sagrada Familia, que efectivament es tracta d’una privatització del servei a l’estil del PP per part d'un equip de govern suposadament progresista, cal afegir altres mesures anunciades la setmana passada com el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, que inclou la tornada de la zona blava en les mateixes condicions ineficaces que va imposar anteriorment el PP, o el vist-i-plau per part de l’Ajuntament a l’acord de la Generalitat Valenciana de PP-VOX per fer compatible els dos macroprojectes privats que volen instal·lar les empreses Statkraft i Azulmed al terme municipal que, així com la macrogranja de pollastres ja en funcionament, impliquen una destrucció del territori, un augment de la contaminació i un expoli dels recursos. A més a més, davant la preocupació per les condicions que afecten a bona part dels i les treballadores d’Emsevall (l’empresa pública de l’Ajuntament), Podem la Vall d’Uixó va sol·licitar de manera formal documentació a l’Ajuntament, però no hi ha hagut cap resposta ni comunicació pública al respecte.

Davant aquesta desoladora situació, Podem la Vall d’Uixó es reafirma com l’únic partit al municipi amb un projecte de poble transformador per expandir els drets socials i combatre l’emergència climàtica, i es prepara per afrontar amb la màxima capacitat i ambició les properes eleccions mentre combat les polítiques privatizadores i regressives als carrers.