Benicarló millora l’entorn del Mercat Municipal amb una reforma integral

L'Ajuntament de Benicarló ha dut a terme una sèrie d’actuacions als voltants del Mercat Municipal amb l’objectiu de millorar-ne l’entorn i garantir la seguretat dels vianants.

Així ho ha explicat el regidor d’Obres i Serveis, Fabián Flos, que ha assenyalat que la intervenció s’ha realitzat en diverses fases. «En primer lloc, hem cobert tot el perímetre de la part superior de les arcades que envolten el Mercat per evitar la presència de coloms i els problemes derivats, com ara la brutícia als comerços i a les terrasses dels bars, així com la incomoditat per als mateixos usuaris del Mercat», ha detallat el regidor.

En una segona fase, s’ha eliminat l’òxid de les estructures metàl·liques de les arcades, s’ha aplicat una emprimació protectora contra l’oxidació i s’han pintat de color negre, millorant així l’estètica de l’espai.

Finalment, per tal de garantir la seguretat dels vianants, s’ha actuat sobre les pedres que cobreixen els pilars dels porxos per assegurar la seua fixació i evitar despreniments.

«Amb aquesta actuació, no només millorem l’aspecte del Mercat, sinó que també fem un pas endavant per fer-lo més segur i confortable per a veïns i visitants», ha conclòs el regidor.