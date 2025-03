Vistabella exhumarà tres fosses més de la Guerra Civil

En Vistabella del Maestrat s'ha projectat una nova campanya d'exhumació de víctimes de combats durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939). La localització dels esforços es centrarà en el Mas de Collet i el Tossal de l'Albagés, on en anteriors excavacions es van obtindre resultats positius.

La intervenció planteja l'excavació de tres fosses noves en la zona. Vistabella del Maestrat, com en altres municipis propers com Vilafranca o La Iglesuela del Cid (Terol), va ser testimoni d'àrdues batalles durant el conflicte bèl·lic entre maig i juny del 1938.

Foto d'arxiu de la campanya d'exhumacions del 2022. / Mediterráneo

El consistori ha accedit a una subvenció de 20.000 euros per a finançar tota l'actuació. El municipi ha sigut inclòs en el 'V Plan de Recuperación de Memoria Democrática 2024-2025' aprovat per la Direcció General d'Atenció a les Víctimes i Promoció de la Memòria Democràtica. L'ajuda ha sigut gestionada per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i concedida pel Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica.

De moment, a diferents zones de Vistabella del Maestrat s'han recuperat els cossos de 12 combatents en diferents fosses exhumades, i 9 d'ells han sigut reinhumats en nínxols cedits al cementeri municipal per l'Ajuntament de Vistabella del Maestrat. L'equip professional estarà dirigit per l'associació científica ArqueoAntro i d'ell formaran part especialistes en el camp de l'arqueologia, l'antropologia, la història o conservació i restauració de béns culturals.

Així doncs, l'Ajuntament de Vistabella del Maestrat ha emprés diferents accions durant els últims anys amb l'objectiu de recuperar i reconéixer la memòria democràtica, amb iniciatives com la reivindicació de punts com fosses comunes i la retirada de vestigis relatius a la dictadura franquista. En aquest sentit, en les tres fosses exhumades (Mas de Marimon, Mas de Collet i Mas dels Arcs) es van instal·lar plaques testimonials per a recordar els fets i a les persones que van ser retirades.