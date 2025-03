Betxí viatja al Renaixement amb un cap de setmana ple d’història, música i espectacle

Betxí es prepara per a viure un viatge en el temps amb la celebració de les III Jornades sobre el Renaixement, que tindran lloc del 4 al 6 d'abril al Palau-Castell i la Plaça Major. Durant tres dies, el municipi reviurà l’esplendor d’aquesta època amb més d’una vintena d’activitats per a tots els públics, des de recreacions històriques fins a tallers, espectacles musicals i exhibicions d’oficis antics.

L’alcaldessa de Betxí, Carla Nebot, ha destacat que “aquestes jornades ens permeten reviure el Renaixement en un entorn únic com el nostre Palau-Castell. És una oportunitat per apropar la història als veïns i visitants i posar en valor el nostre patrimoni d’una manera didàctica i entretinguda".

L’esdeveniment començarà el dijous 4 d’abril amb l’acte inaugural al Palau-Castell, on la regidora de Cultura, Núria Meneu, i la coordinadora de les jornades, Maria José Peiró, donaran la benvinguda als assistents.

Tot seguit, l’historiador Abel Soler oferirà la conferència ‘Palaus valencians del Renaixement’, que permetrà entendre millor com eren aquestes imponents edificacions i el seu paper a la societat de l’època.

El divendres 5 d’abril l’activitat es traslladarà a la Plaça Major, on a partir de les 11 del matí s’inaugurarà el mercat d’artesania, que es podrà visitar durant tot el cap de setmana. A la mateixa hora, una desfilada de recreadors històrics recorrerà el Palau-Castell per donar el tret de sortida als espais de recreació històrica.

Contacontes, xarrades i demostracions

Els més menuts podran gaudir d’un contacontes dedicat a ‘Leonardo i el Renaixement’, així com d’un taller en què podran dissenyar la seua pròpia ciutat perfecta, inspirada en els ideals renaixentistes.

Al migdia, el Jardí del Palau-Castell acollirà una demostració de forja medieval a càrrec de Medievalis, mentre que a la vesprada es realitzarà una sessió especial dedicada a Catharina Van Hemessen, la primera dona que va pintar un autoretrat.

Els infants tindran l’oportunitat de seguir el seu exemple amb un taller a la Plaça Major, on podran fer el seu propi autoretrat amb l’ajuda d’un espill.

A mesura que avance la jornada, els visitants podran assistir a una xarrada i demostració sobre la guerra en miniatura, amb una explicació sobre els exèrcits i tàctiques militars del segle XV, seguida d’una exhibició de combat cos a cos amb armadura a càrrec d’Aur-Art.

També hi haurà una demostració de la foneria en la producció de bales de plom, a càrrec d’Acus Verum, i per tancar el dia, un concert de Pedro Burruezo & Nur Camerata, que portarà a l’escenari un viatge sonor entre la música andalusina i la modernitat.

El dissabte 6 d’abril, últim dia de les jornades, s’obriran de nou els espais de recreació històrica i el mercat d’artesania. Un dels punts forts del matí serà la xarrada sobre falconeria i la noblesa, en què l’associació Aves de Luna explicarà el paper de les aus rapinyaires a les corts medievals.

Per als xiquets i xiquetes, hi haurà un taller inspirat en les invencions de Leonardo da Vinci, on podran construir rèpliques de les seues màquines voladores amb diferents materials.

A migdia, el pati del Palau-Castell es convertirà en l’escenari d’una demostració d’armes de foc del segle XVI, seguida d’una recreació històrica dramatitzada titulada ‘El senyor dels moriscos: el procés a Sanç de Cardona’, que transportarà els espectadors a un dels episodis més intrigants de l’època.

La cloenda de les jornades tindrà lloc a les 13.30 h al Palau-Castell, posant el punt final a un cap de setmana dedicat a la història, la cultura i la divulgació.

A més de totes aquestes activitats, durant els tres dies de l’esdeveniment, els visitants podran recórrer els espais de recreació històrica, situats al jardí, el pati i la Sala de la Volta del Palau-Castell, on s’exposaran armes, armadures i oficis renaixentistes.

Amb aquesta proposta, Betxí es convertirà en l’epicentre del Renaixement valencià, oferint una experiència immersiva que permetrà als visitants viure el passat en primera persona.