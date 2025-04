Una leyenda del Villarreal y una actriz de 'La Casa de Papel' ruedan en Peñíscola: Todos los detalles

Silencio, se rueda en Peñíscola. La ciudad continúa consolidándose como uno de los destinos preferidos para la industria audiovisual. Cada año, acoge una media de 30 rodajes de distintos formatos, entre los que destacan programas de televisión, comerciales, ficciones y cortometrajes.

En los últimos años, Peñíscola ha sido escenario de varios rodajes de renombre, como Juego de Tronos, de HBO, Chiringuito de Pepe, El Ministerio del Tiempo, la película Les vacances de Mara, que se alzó con un galardón en los Premios Berlanga del año pasado, y el popular programa MasterChef.

Como ya avanzó Mediterráneo, Peñíscola afronta 2025 con cuatro importantes rodajes a la vista. Y uno de ellos ha empezado este martes.

La Ciudad en el Mar, declarada como uno de los pueblos más bonitos de España, acoge estos días el rodaje de That March.

La producción, de capital internacional, cuenta con varias caras conocidas dentro del panorama cinematográfico de Rumanía.

Además, entre el reparto se encuentra Esther Acebo, la actriz española que interpreta a Mónica Gaztambide, Estocolmo, en La Casa de Papely el exjugador del Villarreal, Gica Craioveanu.

Entre el reparto se encuentra Esther Acebo, la actriz española que interpreta a Mónica Gaztambide en 'La Casa de Papel. En la imagen, junto al alcalde de Peñíscola y el edil de Turismo. / Alba Boix

El alcalde de Peñíscola, Andrés Martínez, y el concejal de Turismo, Ramón Simó, visitaron el set para saludar al equipo que se ha desplazado hasta el municipio para rodar aquí importantes escenas de la película.

La filmación se llevará a cabo en varios puntos de Peñíscola como sus playas, casco antiguo o en alta mar, así como en otras localizaciones de la provincia y de Rumanía. La previsión es que el largometraje se estrene dentro de un año en salas tanto rumanas como españolas.

Desde la Oficina de Rodajes de Peñíscola, su responsable, Laura Hidalgo explica que para el municipio “es una buenísima noticia que la Ciudad en el Mar sea uno de los escenario elegido para esta producción, con un equipo de lujo y grandísimos profesionales, reconocidos internacionalmente en el panorama audiovisual”. Peñíscola se consolida, cada vez más, como plató de cine y producciones audiovisuales de todo tipo. Hace ahora un año se estrenaba la campaña de Los pueblos más felices de España de la mano de una reconocida marca de azúcar española.

“Desde la Peñíscola Film Office seguimos trabajando para que las producciones se fijen en nuestros escenarios y para que, quien nos elige, no se arrepienta”, menciona Hidalgo.

Gica Craioveanu forma parte del reparto de 'That March' y está estos días por Peñíscola. En la imagen junto al alcalde de Peñíscola y el concejal de Turismo. / Alba Boix

Del fútbol a la interpretación

Gica Craioveanu forma parte del reparto de That March y está estos días por Peñíscola. El exfutbolista y ahora también actor ha explicado a Mediterráneo que “es la segunda película en la que participa y son dos mundos totalmente diferentes”. Craioveanu ha bromeado diciendo que “hay que tener don y yo no lo tengo, no es lo mismo interpretar un papel desenfadado que interpretar al personaje que interpreto ahora, es todo un reto para mí y espero que el resultado sea bueno”.

El exgroguet ha agradecido “el trato que he recibido en Peñíscola, nos han ayudado muchísimo y nos han transmitido mucho cariño en todo momento”.