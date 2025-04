Càlig millorarà l’eficiència energètica del Centre de Cultura amb una inversió de 528.000 €

L’Ajuntament de Càlig realitzarà la rehabilitació integral de l’aïllament tèrmic, així com la millorar de l’eficiència energètica del Centre de Cultura, gràcies a la subvenció aconseguida a través del programa PREE 5000, emmarcat dintre del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència del Govern Central, convocada per l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

Es tracta d’una iniciativa finançada amb els fons europeus Next Generation, adreçada per als municipis de menys de 5.000 habitants, amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica dels edificis municipals.

Foto de l'interior del Centre de Cultura de Càlig. / Mediterráneo

Hauran d'estar acabades abans d'un any

L’alcaldessa, Ernestina Borràs, ha indicat que “el projecte compta amb una inversió total de 528.154 euros per a millorar i modernitzar l’edifici del Centre de Cultura i gràcies a la feina desenvolupada des de l’equip de govern hem aconseguit una ajuda per a finançar el 74% de les actuacions, amb una aportació de 390.437 €”. Pel que fa a la resta de la inversió, l’assumirà l’Ajuntament amb fons propis i les obres hauran d’estar enllestides abans de l’abril del 2026.

En relació a les obres, es farà la substitució dels equips de climatització i fusteria exterior de finestres i portes, també es millorarà l’aïllament extern de les façanes i es farà la revisió de la coberta per a col•locar aïllament i modificar el fals sostre. L’alcaldessa Borràs ha destacat que “totes aquestes feines ens permetran reduir de forma significativa el consum elèctric del Centre de Cultura, fet que es ajudarà a reduir la despesa en la factura de la llum, així com les emissions de CO2”.

Una altra foto de la façana de l'edifici. / Mediterráneo

Borràs ha insistit en que “el Centre de Cultura es va inaugurar a l’any 2000 i s’ha convertit en un espai molt utilitzat per a celebrar tot tipus d’actes, per tant és molt necessari realitzar una actuació així per tal de garantir una instal•lació renovada i en òptimes condicions”. Per acabar, Borràs remarcava que des de l’equip de govern es continuarà treballant perquè arriben noves subvencions per seguir millorant els serveis als veïns i veïnes.