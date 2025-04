Benicarló obrirà la pròxima setmana la nova plataforma d’accés a la zona nord de la Mar Xica

Les obres d’adequació de la plataforma que permetrà accedir a la zona nord de la Mar Xica a Benicarló estan pràcticament finalitzades i s’acabaran a mitjans de la setmana que ve amb la instal·lació de les barreres de protecció.

D’aquesta manera, es podrà creuar a l’altra banda de la rambla accedint pel camí dels antics bombers, de forma que es facilitarà l’accés tant a les vivendes com als bars i restaurants de la zona. Està previst que aquesta nova connexió es puga obrir al trànsit a finals de la setmana vinent.

Així ho ha anunciat el regidor de Medi Ambient, Borja Castell, que ha destacat la importància d’aquesta infraestructura que permetrà millorar la mobilitat a la zona, que va quedar molt afectada per les pluges torrencials del passat mes de novembre.

«Amb aquesta plataforma, els residents i visitants ja no hauran de desviar-se pel vial de servei de l’antiga N-340, fet que suposarà una gran millora en la connexió i l’accessibilitat de la Mar Xica», ha explicat.

Avanç de les obres per a la reconstrucció de la canonada

Pel que fa a la construcció del nou camí de la Mar Xica, el regidor ha assenyalat que «els treballs estan en marxa i l’Entitat Pública de Sanejament d’Aigües Residuals (EPSAR) continua avançant en l’adequació de la canonada residual».

Una vegada finalitzada aquesta part, que s’ha endarrerit més del previst per les contínues pluges i per l’elevat nivell freàtic de la zona, es procedirà a la instal·lació d’una segona canonada d’aigua. Les dos canonades quedaran protegides per murs d’escullera per garantir la seua seguretat davant futurs episodis de pluges.

Completada aquesta fase, començarà la construcció del nou camí definitiu que connectarà les dues bandes de la rambla, ja fora del domini públic marítim-terrestre