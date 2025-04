El Centre Cultural Suera, guardonat amb el Premi Llaurador 2024

El Centre Cultural Suera ha sigut guardonat amb el Premi Llaurador 2024, que atorga l’Associació Cultural de l’Horta de València. El lliurament del guardó es va realitzar en la celebració de la “Festa Grossa de l’Horta de València” a la pedania del Forn d'Alcedo.

L’horta i les seues alqueries van ser les protagonistes d’una gran desfilada que va congregar falles i entitats festives-culturals de tota la Comunitat Valenciana, que es van trobar amb personatges com les dones que anaven amb la bugada al riu, el pellero, l’arenero, l’afilador, el cisteller i la representació del llavador del poble.

La celebració d’aquesta jornada estava prevista per al 8 de desembre de 2024, però es va haver d’ajornar pels efectes que va tindre la DANA del passat octubre en el municipi.

“Que ens reconeguen la tasca que realitzem sempre fa goig, però és especialment emotiu quan eixe reconeixement ve de companys que han estat afectats per la DANA. Gràcies al Centre l’horta de València i la Serra d’Espadà ens hem donat la mà”, manifesta José Martí, alcalde de Suera i membre del Centre Cultural.

“Ens vam sentir molt ben acollits i vam gaudir molt i creem que la gent també va gaudir amb les nostres representacions”, comenta Enrique Salvador, president del Centre Cultural Suera, qui agraeix la invitació a Manuel García, president de l’Associació Cultural de l’Horta de València.

Aquest reconeixement arriba l’any que l’associació compleix cinquanta anys des de la seua creació. Un trajectòria que no ha estat exempta de reconeixements com la Declaració com a Festa d’Interés Turístic Autonòmic (2022) o el Premi Turiscope al Turisme Cultural (2019), entre altres. Des de l’entitat asseguren que aquest guardó els anima a “continuar fent cultura i fent poble”