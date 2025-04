Betxí licita per 97.200 euros el tancament del frontó

L’Ajuntament de Betxí ha tret a licitació el contracte per a la redacció i direcció del projecte de rehabilitació i ampliació del pavelló esportiu, amb l’objectiu de cobrir i insonoritzar el conegut frontó municipal de l’avinguda de Sant Josep Obrer.

Des del consistorio incideixen en el fet que amb aquesta actuació, «l’espai, que ja acull habitualment esdeveniments musicals i culturals, passarà a oferir unes condicions acústiques i espacials molt més adequades per a actes de gran format».

La licitació es realitza amb un procediment obert simplificat. El pressupost inicial és de 97.161,51 euros (IVA inclòs) per a la fase de redacció i direcció del projecte. Les empreses interessades tenen fins a l'11 d'abril per a presentar les seues ofertes. El termini establert per a completar esta part de la inversió, una vegada signat el contracte, és de tres mesos i mig.

Pel que fa a la direcció de l’obra, el contracte s’estendrà durant tot el temps d’execució, que es definirà a partir de la adjudicació d'eixa segona part.

L’alcaldessa, Carla Nebot, assenyala que «és una demanda de fa molts anys que ara es farà realitat», i destaca que l'obra és d'interés per a la ciutadania i per al futur de les instal·lacions esportives del poble.

Millora integral

La inversió global, inclosa l'execució, ronda el milió d'euros perquè, com descriuen des del consistori, «no només inclourà a cobertura i insonorització de la zona del frontó, sinó també una intervenció global per a millorar l’estètica, el confort climàtic i l’aïllament acústic del pavelló». Es preveu la incorporació de serveis sanitaris adequats i la millora dels accessos per adaptar-los al nou disseny de l’espai.

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament reafirma «el compromís amb la millora dels espais públics i la qualitat de vida al municipi, tot avançant cap a unes instal·lacions esportives més modernes, còmodes i sostenibles».