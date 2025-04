Daniela Langa inicia su reinado en las fiestas de Sant Vicent de la Vall d'Uixó

Para las fiestas patronales de Sant Vicent Ferrer de la Vall d’Uixó, este sábado fue uno de sus días grandes, el de la presentación de su reina, la mujer que representará durante todo un año a estas celebraciones -que empezarán en quince días, en concreto, el Domingo de Pascua- y a la ciudad. Un privilegio y una responsabilidad que, de forma oficial, asumió Daniela Langa Giménez.

En esos lazos, los que unen a las personas con sus raíces, centró su discurso el mantenedor, el cirujano Francisco Buils, que aunque residente en Cataluña desde hace mucho tiempo, incidió en que conserva un vínculo que ha transmitido a sus hijos, que sienten Sant Vicent como una tradición propia.

Pero Buils no subió al escenario hasta que no lo hicieron Daniela y su corte de honor, que este año está integrada por Estela Corma González, Cibeles López Estellés, Sofía Murillo Moliner, Leire Frías Corma, Olga Nuño Esbrí, Lucía Corma Soria y Rebeca Nuño Esbrí.

Todas ellas recibieron la banda acreditativa del nuevo cargo que ostentan, que en el caso de Daniela, le fue impuesta por la alcaldesa de la ciudad, Tania Baños, y así pudo tomar el relevo de su antecesora Balma F. Latorre, con la que comparte el intenso sentimiento de unión con estas celebraciones y el cumplimiento de un sueño personal.

A la nueva reina y al mantenedor de su presentación les une la relación de amistad que él mantiene con su madre, Lina Giménez. Y así lo mencionó antes de explicar por qué dirigirse al público que llenaba el Auditori de la Vall se convirtió desde el primer momento en una sorpresa y «un honor», al poder ser el mantenedor «de las fiestas de Sant Vicent, las de mi barrio, de mi pueblo, que tantos y tantos años he disfrutado y he llevado conmigo allá donde he estado».

Importancia de las raíces

Buils, muy conocido en la ciudad por la tienda de deportes familiar que lleva su apellido, aseguró que «he tenido buenos maestros en casa que me han enseñado a querer a la Vall y a su gente», como anticipo a una defensa ferviente del papel de las mujeres valleras, «proactivas, autónomas y emprendedoras, mujeres convencidas de que si algo quieren lo intentarán con la capacidad de reconocer que no lo saben todo, que escuchan y aprenden de cada paso y llevan la curiosidad por quienes les rodean y la bondad por bandera».

Le recordó a Daniela que, como una de esas mujeres a las que representa, será «altavoz de los encantos de nuestras calles, hablarás de nuestra gente y de su cultura» y de un pueblo «que sabe estar unido frente a la incertidumbre y las adversidades» para, pase lo que pase, «seguir adelante».