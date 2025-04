La Generalitat invertirá este año 7,8 millones en el litoral de Castellón: los principales proyectos en la costa

7,8 millones de euros es la cuantía que la Generalitat invertirá este año en proyectos para potenciar el litoral de la provincia. Según dio a conocer este lunes el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, el xilxero Vicente Martínez Mus, esa cifra es la que consignará el Consell en sus cuentas autonómicas en materia de Puertos y Costas para Castellón.

«Teniendo en cuenta de dónde venimos y la situación especial que tenemos a raíz de la dana, creo que son unas buenas cifras», reivindica el titular del ramo, que tiene claro que si la Generalitat «destina ese dinero, es porque hacía falta». «Teníamos un déficit importante en Puertos y Costas a nivel provincia, ya lo tenemos a nivel estatal, por lo que era relevante cubrir esa necesidad y poder llegar a un presupuesto de esa cuantía», razona en declaraciones a Mediterráneo.

De los 7,8 millones que reservan a Castellón en este ámbito, el proyecto con un mayor presupuesto (2,8 millones) es el nuevo paseo marítimo sobre la playa del Morrongo en Benicarló. Otras iniciativas que destaca Martínez Mus son la transformación del antiguo varadero de Burriana en una plaza gastronómica (su montante global es de alrededor de dos millones y este año tiene consignados 940.000 euros del presupuesto autonómico), la construcción de un mirador en playa de Torreblanca (valorado en dos millones y con uno ya reservado en este 2025) y otro que le hace especial ilusión por ser en su Xilxes natal.

Es una intervención para valorizar la zona que queda entre el paseo marítimo y el tramo peatonal que transita hasta la Llosa, que asciende a un millón, del que 500.000 euros están incluidos en las cuentas de este año.

A ello hay que sumar otras acciones a través de concesiones indirectas, como el proyecto previsto en el puerto de Alcossebre mediante la nueva concesionaria; la instalación de placas fotovoltaicas en los recintos portuarios de Benicarló, Vinaròs y Peñíscola con el objetivo de mejorar la eficiencia energética; o el traslado de casetas en el muelle de Peñíscola, que reconoce que es un plan «que arrastran desde el año pasado».

Ultiman la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana

Una iniciativa de calado en la que su departamento lleva trabajando desde hace tiempo y está a punto de ver la luz es la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana. Actualmente está en fase de debate parlamentario y, una vez acaben de estudiar las 106 enmiendas que han presentado todos los grupos con la intención de «incorporar las que puedan servir para mejorar el texto», la intención es aprobarla en Les Corts en el mes de mayo.

Una de las particularidades de la futura normativa es que creará una figura jurídica creada específicamente, como es la de los núcleos de valor etnológico, en la que puedan acogerse zonas y poblados como les casetes de Nules o Torre la Sal (Cabanes), entre otros. «Vimos que las figuras que había hasta la fecha, como el bien de interés cultural (BIC) o bien de relevancia local (BRL) no daban suficiente protección, por lo que la nueva que crearemos está pensada a propósito para abarcar todos esos supuestos», remarca.

Martínez Mus subraya que esta ley es «algo que no se había hecho nunca», que se hace «por primera vez» , ya que hasta la fecha no había habido ninguna normativa autonómica específica para la costa. Más allá de los lógicos obstáculos que supone crear algo desde cero, el alto cargo autonómico reconoce que ha habido un sector político o social «al que le daba miedo abrir este melón». «Incluso se han usado muchos eslóganes que no están fundados. Se ha hablado, por ejemplo, de urbanizar la costa, algo que no es verdad, pero que en cierta manera ha provocado que todo el mundo mire con más cuidado esta ley», hace hincapié.

A su juicio, lo que realmente busca esta normativa es «blindar» los numerosos entornos naturales que atesora la Comunitat Valenciana y posibilitar que haya un «equilibrio entre ese valor ambiental, que lo tiene y mucho, pero también que pueda permitir una explotación razonable en toda clase de uso, como viviendas, chiringuitos, actividades sociales o pesca». «Es decir, todo lo que comporta la costa y siempre ha comportado. Necesitábamos una ley propia que lo hiciera y es la primera vez que se hace», reivindica.

El conseller ensalza que, además, saldrá adelante con un criterio muy participativo. «Todos los trámites de participación se han cumplido escrupulosamente, incluso de manera excedida, para tener la mejor ley posible y concitar el máximo consenso posible», señala.

Del agrado de todos

Martínez Mus se muestra convencido de que esa futura legislación satisfará a todos los implicados, «sin ningún tipo de duda». «Conozco lo que sienten los alcaldes porque he vivido en primera persona la necesidad de participar más y de contar con una ley que tenga una sensibilidad mayor en lo que es la ordenación y la protección de la costa», desgrana el titular de Medio Ambiente, quien defiende que los consistorios están esperando esta norma «para cambiar el paso de lo que estaba significando una política estatal de Costas que ya hace demasiados años se hacía de espaldas a los ayuntamientos».

Transferir competencias

Como ya había anunciado anteriormente, reitera que al día siguiente de aprobar en Les Corts el texto, el Consell solicitará la transferencia de competencias al Gobierno para que sea la Generalitat la que otorgue concesiones y autorizaciones.

Entre las ventajas que supondrá ese cambio, el conseller lo resume en poder acudir a València para gestiones de este ámbito y no tener que ir adrede a Madrid. «No solo se mejorará en tiempo y en efectividad práctica, sino sobre todo en la sensibilidad. Cuando hablamos de dar una concesión en cualquier municipio de la provincia, desde el Consell tenemos en mente cuál es la playa, la ubicación, las características... Y esa proximidad es insustituible», concluye Martínez Mus.