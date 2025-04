Benicarló firma un conveni amb Adecco per a combatre la bretxa digital

L’alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, ha firmat aquest dimarts un conveni de col·laboració amb l’entitat Adecco per a posar en marxa un ambiciós programa de formació digital destinat a tota la ciutadania, especialment a col·lectius vulnerables.

El conveni, que compta amb el suport de la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, estarà en vigor fins al juny de 2026 i suposa un pas endavant en la lluita contra la bretxa digital.

L’alcalde ha qualificat el conveni com «una bona notícia per a la ciutat» i ha assenyalat que «la formació digital és fonamental per garantir la igualtat d’oportunitats. No totes les persones tenen accés als coneixements digitals mínims, i això pot condicionar seriosament la seua vida diària». Juanma Cerdá ha constatat que «projectes com aquest ens ajuden a construir una ciutat més inclusiva, on ningú queda enrere».

Tots els cursos que oferiran. / Mediterráneo

La regidora de Promoció Econòmica, Sonia Foix, ha remarcat que «l’objectiu és apropar-nos a aquesta era digital i contribuir a què tota la ciutadania puga desenvolupar-se en igualtat de condicions. Parlem de formació per a millorar el dia a dia, des de fer una gestió administrativa en línia fins a saber utilitzar un telèfon mòbil amb autonomia». Foix ha insistit en la importància d’arribar a les persones més vulnerables i facilitar-los les eines per no quedar-se enrere.

Per part d’Adecco, el cap del projecte Bretxa Digital, Juan Merlos, ha explicat que «estem desenvolupant aquest projecte a tota la Comunitat Valenciana amb l’objectiu de facilitar formació i recursos que ajuden la ciutadania a adquirir competències bàsiques, a relacionar-se millor amb l’administració o endinsar-se en les noves tendències com la intel·ligència artificial o la ciberseguretat».

Cursos gratuïts amb temàtiques variades

Els cursos començaran al mes de maig de 2025 i es desenvoluparan a l’edifici d’Actiben (Av. Catalunya, 74). Estan adreçats a persones majors de 14 anys i ofereixen formació en iniciació digital, ús del mòbil, gestions amb certificats digitals, recerca d’ocupació per internet, xarxes socials, intel·ligència artificial i ciberseguretat.

Tots els cursos són gratuïts i tenen una duració de 25 hores

Les inscripcions poden realitzar-se a través d'aquesta web.