Càlig millorarà l'accessibilitat del carrer d'Alacant amb 85.000 € d'inversió

L’Ajuntament de Càlig ha posat en marxa les obres d’adequació del carrer d’Alacant, emmarcades dintre del pla de millora dels vials de la urbanització de la Rassa. Les feines consisteixen en l’ampliació de l’enllumenat públic i substitució de les actuals lluminàries per bombetes led de baix consum i la renovació del paviment de les voreres per un antilliscant per a millorar la mobilitat dels veïns i veïnes.

L'empresa Alfaro Angulo Hermanos escomet els treballs. / Mediterráneo

El regidor d’Obres i Urbanisme, Raül Anglés, ha indicat que els treballs compten amb una inversió de 84.693 euros finançada a través del pla Impulsa de la Diputació de Castelló. Segons afegia “aquestes obres formen part del projecte per a la millora dels carrers de la urbanització de la Rassa, per oferir una major visibilitat amb la renovació i ampliació de l’enllumenat, al mateix temps que es redueix el consum elèctric, i una mobilitat més segura per als vianants amb unes voreres antilliscants”.

Una altra foto dels treballs a aquest carrer. / Mediterráneo

D’altra banda, Anglés assenyalava que a través del Pla Impulsa també s’ha pogut executar l’adequació de l’entorn del poliesportiu municipal, amb l’adequació del ferm de l’asfalt i del paviment de les voreres al passeig d’en Blai O’sanz i carrer d’Alcanar, així com de la senyalització viària, per oferir una millora en la mobilitat dels vehicles i dels vianants.