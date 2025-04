Burriana renova el conveni amb la Federació per a fomentar la Pilota Valenciana durant el 2025

L’Ajuntament de Burriana ha renovat el conveni de col·laboració amb la Federació de Pilota Valenciana amb l’objectiu de promocionar este esport tradicional al municipi durant l’any 2025.

L’acord s’ha rubricat al Trinquet Municipal en un acte en què han participat l’alcalde de Burriana, Jorge Monferrer Daudí, i el regidor d’Esports, Fran Capdevila, acompanyats del vicepresident de Clubs i Escoles de Castelló de la Federació de Pilota Valenciana, Ximo Manzano, la secretària de Coordinació i Execució, Begoña Castillo, el president del Club de Pilota Valenciana Burriana, Juan Bautista Rubert, el “trinqueter” Pepe Mezquita i Raúl Barruguer, gerent del Gastrobar el Trinquet.

El conveni contempla una aportació econòmica del consistori de la capital de la Plana Baixa per al desenvolupament de diverses activitats durant tot l’any, entre les quals destaquen les jornades de promoció Moulapilota, la consolidació de l’Escola de Pilota que s’impartirà cada dimarts durant el curs escolar 2024/2025, així com la incorporació del Trinquet Municipal per al seu ús en competicions federades i professionals.

A més, l’acord inclou l’organització de partides professionals (Partides Pro 2025), així com la celebració de les finals autonòmiques de clubs i diverses jornades i finals provincials dels Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana (JECV).

Junt amb este conveni, l’Ajuntament també ha impulsat altres actuacions vinculades a la millora i posada en valor del Trinquet Municipal, com ara la licitació del bar del recinte o les obres d’impermeabilització de les instal·lacions, amb l’objectiu d’assegurar un ús més còmode i segur tant per a esportistes com per al públic.

Estes actuacions, junt amb el conveni signat, posen de manifest el treball de l’Ajuntament de Burriana per fomentar la pilota valenciana al municipi.

El regidor d’Esports, Fran Capdevila, ha subratllat la importància d’este conveni “per a garantir la presència estable i continuada de la pilota valenciana a la nostra ciutat”.

Capdevila ha destacat que “Burriana aposta per l’esport en totes les seues expressions, però especialment per aquells que formen part de la nostra cultura i les nostres arrels. La pilota és part de la nostra identitat, i volem que tant xiquets com majors puguen practicar-la, seguir-la i gaudir-la al nostre Trinquet.”