El Consorci Riu Millars adjudica la reparació de la torre mirador de les llacunes

La Junta de Govern del Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars, reunida aquest dijous a Burriana, ha adjudicat la reparació de la torre observatori de les llacunes, amb l'objectiu que el mirador puga emprendre de manera immediata les obres de cara als dies de Pasqua. Els treballs ascendeixen a 8.591 euros i compten amb un període d'execució de 15 dies.

L'alcalde de Burriana i president del Consorci, Jorge Monferrer, ha recordat que la torre mirador va haver de tancar-se a principis d'abril, després de detectar el servei de Vigilància que opera al Millars que l'estructura estava en mal estat, per la qual cosa, per motius de seguretat, es va procedir a tancar l'accés i a iniciar l'expedient per a la seua reparació.

Els treballs, adjudicats a l'empresa Comercial Muntatges i Instal·lacions Moreno, consistiran en el desmuntatge de les baranes, taules i bigues de la torre i la construcció de noves estructures, així com la reparació del tram superior de la barana.

L'objectiu és que, com més prompte millor, la torre observatori de les llacunes del Millars, en el terme d'Almassora, puga tornar a estar operativa, com a punt d'observació de la rica avifauna que conforma l'ecosistema del paratge. El mirador de les llacunes ofereix, a més, una magnífica vista panoràmica del paisatge protegit.

El Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Riu Millars està format pels ajuntaments de Burriana, Almassora i Vila-real, a més de la Diputació de Castelló i la Generalitat Valenciana.