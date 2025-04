Crisis de gobierno en Vinaròs: Vox amenaza con marcharse si se queda sin Obras y Servicios

Crisis en el gobierno municipal de Vinaròs. Vox, partido socio de gobierno en Vinaròs con PP y PVI, amenazó este martes a través de su portavoz y concejal de Obras y Servicios y segundo teniente de alcalde, Josué Brito, con la posibilidad de dejar de formar parte del tripartito. Los motivos esgrimidos, dos: la idea de PP y PVI de realizar una reestructuración del equipo de gobierno que afectaría a la concejalía de Obras y Servicios, y el mal ambiente existente en la brigada de Obras y Servicios tras haber decidido PP y PVI recurrir el caso de la Chatarra, que ha llegado hasta la Audiencia Provincial.

“La alcaldesa, Maria Dolores Miralles y el primer teniente de alcalde, Juan Amat, me explicaron que había quejas sobre mi concejalía y que, por ello, el PP quería remodelar todo el gobierno municipal, tocando mi área. Por ello, adelanto que, si me quieren quitar la concejalía, Vox se va del gobierno municipal. No vine aquí a ocupar una silla por ocuparla. Si no se respeta que uno de los tres grupos municipales desempeñe una labor, es evidente que no podemos seguir en el gobierno municipal. Y personalmente, yo estoy cumpliendo mi labor en la concejalía”, aseguró Brito.

El portavoz de Vox aseguró no entender porqué hace solo unos meses se decidió que fuera el segundo teniente de alcalde y ahora se le quiera relegar de la concejalía que ostenta. “No me lo explico”, señaló.

Brito también señaló que si salen del gobierno, PP y PVI deberían gobernar en minoría, descartando que apoyen una moción de censura por parte de PSOE y Compromís. “Es evidente que Vox nunca apoyaría al PSOE”, subrayó.

Comisión de investigación

Josué Brito también ha mostrado un gran descontento con la manera de proceder de PP y PVI en el caso Chatarra, que ha llegado a la Audiencia Provincial después de que el Ayuntamiento interpusiera un recurso al auto de archivo provisional emitido por el juzgado número 3 de Vinaròs. En este, se consideraba que no hubo dolo ni indicios de delito.

En el consistorio, un informe de los abogados municipales aconsejaba, mientras otro del vicesecretario recomendaba lo contrario. Seis concejales del PP votaron favorablemente a la presentación del recurso, mientras que el representante de Vox, Josué Brito, votó en contra, y la alcaldesa, que se encontraba fuera del país, se mostró también favorable a la interposición del recurso.

“Votamos en contra por recomendación de la asesoría judicial de Vox, que proponía como alternativa ir por la vía administrativa. Lo propuse y no me hicieron caso”, ha explicado Brito.

El edil de Obras y Servicios ha señalado que su partido “no ha dicho nada sobre este tema hasta que hemos visto cómo está afectando a los trabajadores del Ayuntamiento y al personal de la brigada, y por eso creo que ya es hora de decir basta, hasta aquí hemos llegado”.

Para el portavoz de Vox, la presentación de este recurso “lo ha removido todo, y ha afectado a los trabajadores de la brigada de obras y servicios” y por ello, ha considerado necesario “abrir una comisión de investigación para saber quién y desde cuándo se ha beneficiado de la venta de la chatarra, que se sepa todo sin ningún problema”.

Brito ha asegurado que ya ha pedido a varios técnicos municipales que abran una investigación para saber “cómo se ha tratado el tema de la chatarra desde el principio de la democracia, cuantos políticos se han beneficiado de ello o han ido a comer con los beneficios de la chatarra".

"Quiero que se sepa quienes se han beneficiado. No quiero gobernar con corruptos ni que este tema salpique cada vez más y que un gobierno que salió de una moción de censura con el deseo de mejorar Vinaròs se vea tapado por el tema de la chatarra”, ha concluido.