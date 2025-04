Las historias que ha dejado el apagón en Castellón: "Parecía que habíamos vuelto a la era medieval"

Las largas horas en las que el suministro eléctrico falló el lunes en toda España dejaron numerosas historias por Castellón. Mediterráneo recopila algunos de los muchos relatos de cómo negocios de múltiples sectores tuvieron que lidiar y apañárselas para poder desarrollar su actividad y esperar una normalidad que aún no se ha recuperado de forma definitiva.

"Salvamos como pudimos los servicios mínimos en el hotel"

El director del Gran Hotel Peñíscola, Francisco Ribera, vivió «con mucha preocupación» el apagón porque «los grupos electrógenos tienen la duración que tienen». «Como se suele decir, fuimos salvados por la campana, porque no sabemos si hubiésemos aguantado más tiempo. Fuimos salvando como pudimos los servicios mínimos desde el mediodía gracias a los grupos electrógenos, ya que aquí la electricidad volvió a las 20.30 de la tarde el lunes», explica.

Foto del Gran Hotel Peñíscola. / Alba Boix

Cuenta que el hotel no paralizó la actividad, pero los huéspedes, evidentemente, notaron los efectos del fallo eléctrico. Un ejemplo son los ascensores: «Tenemos cinco y solamente habilitamos uno para aquellas personas que realmente lo necesitaban». Otra de las medidas que tomaron fue anular el aire acondicionado, porque «el grupo electrógeno aguanta lo que aguanta». «Y así fuimos, recortando de aquí y de allá, estirando el chicle como pudimos».

«En nuestro hotel contamos con servicio de manutención y justo nos pillo para la comida y la cena. Por suerte, pudimos abastecer a nuestros huéspedes, igual que el resto de alojamientos, cada uno como pudo».

«Afortunadamente, todo el mundo comprendió la situación y entendieron que estábamos haciendo todo lo que estaba en nuestra mano. Por suerte no duró más allá del lunes, si no, no sé qué hubiéramos hecho». Informa Alba Boix.

"Al no funcionar nada, la imprenta no estuvo operativa"

La imprenta Castell Impresores, en Vinaròs, tuvo que cerrar a las 12.33 del lunes debido al apagón. «Estuvimos atentos para reabrir, pero la luz llegó muy tarde, a las 23.55, así que perdimos parte de la mañana y toda la tarde. Normalmente los productos que vendemos (es decir, tarjetería, cartas de restaurantes y todo tipo de impresiones en general) las hacemos por encargo o en el momento si es un trabajo que puede diseñarse rápido. Pero hay que crearlo, y al no funcionar ni ordenadores ni impresoras, no pudimos trabajar», cuenta el propietario de la imprenta, Pablo Castell.

Pablo Castell, en la imprenta de Vinaròs. / Javier Flores

Tampoco pudieron contactar con los clientes para organizar recogidas debido a que las operadoras cortaron la comunicación por la tarde.

Ahora tienen un retraso considerable, que esperan poder solucionar con mucho trabajo y paciencia, aunque a contrarreloj en el caso de los semanarios. «Fue una jornada inédita y caótica», concluye Castell. Informa Javier Flores

"No es solo el género, sino lo que he dejado de ingresar"

El lunes era uno de los días fuertes de venta para alguien que se dedica al sector de la hostelería en la Vall d’Uixó. Su negocio está a muy pocos metros de la Fira de Sant Vicent y es parada casi obligada, pero Pepe Tormo, de Gelats Aquilino, no ingresó ni un euro. Poco después de levantar la persiana, se fue la luz. En su caso, no volvió hasta la medianoche. Tras un par de horas sin suministro, ya había perdido todas las cremas, tanto en el mostrador como las almacenadas.

Pepe Tormo, con el congelador vacío. / Mònica Mira

Pronto fue consciente de las pocas opciones que le quedaban para minimizar las pérdidas. «En otra ocasión, se fue la luz bastante tiempo, pero pude llevar los congeladores al obrador, que está en otra zona, para mantener el frío». Obviamente, el lunes no tenía ninguna alternativa.

Calcula que el valor del helado derretido estará entre 1.500 y 2.000 euros, sin contar lo que ha dejado de ingresar. Le queda esperar a la compensación del seguro, aunque confía lo justo, «toda la vida pagando para que al final solo cubra una parte». Informa Mònicra Mira

"No teníamos abierto, pero fue angustioso"

Pili, de Congelats Romero, de Nules, no tenía que abrir el lunes su comercio porque era festivo en la localidad, el día de Sant Vicent, pero las circunstancias le impidieron vivir esa jornada como tenía previsto. Desde que se fue la luz hasta que volvió (pasadas las nueve de la noche) y pudo abrir la persiana de su establecimiento, no dejó de pensar en las consecuencias que el apagón podía tener en su fuente de sustento.

Pili Romero en su tienda de congelados. / Mònica Mira

El festivo fue crucial, porque desde que cerró el sábado, los congeladores no se habían abierto y su temperatura era estable. Sabía que podían aguantar hasta diez horas cerrados, «pero lo peor era no saber cuándo iba a volver la luz». Tener la certeza de que el género está asegurado no supuso un consuelo. «Solo hacía que pensar en que tenía que vaciarlo todo y tirarlo».

La incertidumbre fue angustiosa. Estaba en casa cuando se restableció el suministro y acudió de inmediato a la tienda. Los diez congeladores, a rebosar de comida, mantenían una temperatura bajo cero, por suerte.

"Parecía como en la era medieval"

Nekulai Celmare regenta el bar Aquari en Alcalà de Xivert y el apagón le obligó a cenar. «Bajamos la persiana a las 16.00 horas porque no teníamos cerveza ni bebidas frescas, que es lo que quiere la gente, y tampoco podíamos servir cafés ni sus derivados porque no funcionaba la máquina. Para no poder ofrecer un buen producto, decidimos bajar la persiana», reconoce.

Nekulai Celmare regenta el bar Aquari en Alcalà. / Juanfran Roca

«Parecía como en la era medieval. Afortunadamente ayer funcionó todo bien, abrimos y los clientes volvieron», destaca Nekulai, quien tenía miedo a que tantas horas sin electricidad también afectase a los helados, que se empezaban a derretir.

"Pasé tres horas sola y a oscuras en el ascensor"

«De repente, se quedó todo a oscuras y me quedé encerrada, sola». Así empezaron las tres horas que Inma Navarro pasó atrapada en el ascensor de su finca en Castelló. En ese momento todavía había línea y avisó a su novio de que no podía salir. Él salió al rellano y estuvo acompañándola desde fuera, en todo momento, informándola.

Inma, en el ascensor. / Mediterráneo

«Llegó un momento en que el móvil ya no iba y a la campanita de auxilio no contestaba nadie. Mi suerte fue que no tengo claustrofobia, pero sí tenía frío y necesitaba ir al baño. Pasaban las horas y mi pareja se fue a la Policía Nacional porque los vecinos no tenían llave para abrir el ascensor. Allí nos dijeron que teníamos que llamar al 112 y esperar, pero el teléfono no iba. Al final, contestaron del servicio técnico y vinieron a sacarme», recuerda. Informa Núria B. Bigné

"Las explicaciones que había eran escasas"

En Onda, Isidor y Lourdes vivieron el apagón pegados a una radio a pilas. Cuando anocheció, todavía sin suministro, encendieron las velas que tenían por casa para poder ver. No fue hasta las 00.30 horas cuando se restableció la electricidad y la línea telefónica. En su caso, al tener cocina de vitrocerámica, no podían cocinar ni calentar nada. Desconectaron neveras, congeladores y demás electrodomésticos, siguiendo las recomendaciones.

"Después de 12 horas sin luz ya teníamos ganas de poder contactar con el resto de la familia. Las explicaciones y la información que había eran escasas y no sabíamos qué había ocurrido exactamente. Esperemos que no vuelva a pasar", explican. Informa Núria B. Bigné

"Vivimos entre el caos y la incertidumbre"

María Ángeles Esteve, que regenta una verdulería-frutería en Moncofa, vivió el lunes «entre el caos y la incertidumbre», porque en un principio pensaban que no tardaría en restablecerse el servicio. «Sobre todo, pensando en la compra de productos para la venta de ayer , concretamente la fresa, que necesita frío constante, porque si no, en pocas horas se echa a perder». Como la luz no volvía, compraron un grupo electrógeno. Informa Miguel Ángel Sánchez

"No podemos llamar ni al médico"

Les Useres permanecía ayer incomunicada más de 24 horas después del apagón. «No podemos llamar ni al médico», lamenta el alcalde, Jaime Martínez. Aunque la electricidad la restablecieron en la zona a última hora de la noche del lunes, los vecinos seguían ayer sin cobertura ni acceso a internet por fibra óptica. «No tenemos señal en los móviles y no hemos podido dar ningún servicio. De normalidad, de momento nada», critica.