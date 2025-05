Crisis de gobierno en Vinaròs: PP y PVI agotarán la legislatura «con o sin» Vox

La intención de PP y PVI es mantener y agotar esta legislatura, con o sin Vox. Así contesta el vicealcalde de Vinaròs, Juan Amat (PP), a preguntas de Mediterráneo, a las declaraciones realizadas el martes por el portavoz de la formación de ultraderecha, Josué Brito, en las que advirtió de que dejarían el gobierno si se llevaba a cabo una reestructuración que afectara a la concejalía de Obras y Servicios, de la que es el responsable.

«Lo que Brito no comentó en su intervención es que nos planteó que no tenía el tiempo suficiente para atender convenientemente su concejalía y nos propuso como posible solución darle una dedicación. El resto de miembros del gobierno municipal entendimos que esta no es una opción y el PP planteó como alternativa que si no tenía tiempo para atender su concejalía estábamos dispuestos a valorar una remodelación del gobierno. No es más que una propuesta, en ningún caso quiere decir que se vaya a realizar. Pero si se explican las cosas públicamente, se tienen que contextualizar y se tiene que matizar todo», expuso Amat.

«El posicionamiento del gobierno municipal es mantener y agotar la legislatura con o sin Vox», añadió Amat.

El popular incidió en que con el pacto entre los tres partidos articularon un gobierno formado por PP, PVI y Vox «en base a cuatro ejes fundamentales». «Uno social, la dinamización del municipio, una mejora de las infraestructuras deportivas, culturales y urbanas y un compromiso con la transparencia y el buen gobierno. Nadie obliga a ninguna formación a formar parte del gobierno municipal de Vinaròs. Lo que sí tenemos claro es que vamos a ser coherentes con el pacto, y quien no trabaje en torno a estos cuatro ejes, puede abandonar el gobierno cuando lo considere oportuno», resumió.

‘Caso de la chatarra’

Respecto a la comisión de investigación interna que Brito dijo que había solicitado sobre el caso de la chatarra desde su origen, Amat dijo que el gobierno municipal no tiene nada que ocultar: «Han sido PP y PVI quienes han recurrido una resolución que archivaba provisionalmente el asunto. Y la Audiencia Provincial de Castellón nos ha dado la razón a PP y PVI, porque ha dicho que estos hechos deben ser juzgados al apreciar indicios razonables de delito». «Y lo que no es coherente con el compromiso contra la corrupción y el buen gobierno es decir que las cosas hay que juzgarlas en función de a quién afecten, si a políticos o trabajadores. Nuestro posicionamiento es claro y, en este sentido, el de Vox, haría bien en aclararlo», añadió el vicealcalde de Vinaròs.