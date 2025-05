El mejor cierre de los ‘bous’ de Sant Vicent de la Vall d'Uixó

Las fiestas patronales de Sant Vicent de la Vall d’Uixó, a las que todavía le quedan unas horas con los actos programados para este último domingo después de 15 días de intensa agenda, cerró ayer, sábado, el apartado taurino de la mejor manera posible, sin incidentes y con una afluencia de público destacada.

En cuanto al aspecto estrictamente taurino, podría resumirse como un año con una nota destacada en cuanto a la presentación de la mayoría de los toros y una bravura mejorable en algunos casos. Así fueron los dos astados exhibidos ayer por la tarde. El primero de Las Ramblas, patrocinado por la peña Tacaet y el segundo, de Luis Algarra, a cargo de la peña El 22. El último fue un embolado, al cierre de esta edición.

Los expertos taurinos coincidieron en señalar que el de Las Ramblas exhibió en la placeta «una presencia excelente» y poco más. «El juego dejó mucho que desear» y los rodaors no tuvieron oportunidades, aunque pusieron ganas para exprimir cualquier detalle que el morlaco pudiera guardar. No estuvo por la labor. Poco más obtuvieron del de Luis Algarra. Su aspecto no tenía fallas, «muy en el tipo de la casa», pero la lidia no se acercó a las expectativas que suele generar el hierro.

La peña El 22 patrocinó la exhibición de un toro de Luis Algarra. / J. J. MONTÓN

Bien sabido es que cuando de animales se trata, incluidos los bravos, los organizadores y las peñas pueden hacer una apuesta por el prestigio y la calidad, como ha sido el caso, con ganaderías de renombre, pero cuando el toro sale al recinto, todo es imprevisible. El desenlace depende de su instinto y voluntad y ayer no fue el día.

Una larga temporada

Oportunidades tendrá la afición de asistir a festejos más equilibrados, porque a la Vall d’Uixó le queda por delante una larga temporada taurina. Según el presidente de la Federació de Festes de Bous al Carrer de la ciudad, Jonás Pitarch, la estimación que puede hacer a estas alturas la entidad que integra a todas las comisiones de la ciudad, es que se rondará la cifra de 90 cerriles, incluidos los de Sant Vicent y los que se exhibirán en las 22 fiestas populares que están por celebrarse hasta noviembre.

De esa amplia programación, Pitarch destacó la recuperación del encierro de cerriles en les Penyes en Festes, el próximo mes de agosto, protagonizado por seis ejemplares de Samuel Flores. Avanza que puede haber otras interesantes novedades, que se darán a conocer en su momento.

De esta forma, la Vall revalida el título oficioso de Capital del Bou, que la ha hecho merecedora del premio especial concedido por la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia con motivo de su 120 aniversario, por su apoyo a los festejos populares. La entrega de la distinción tendrá lugar el próximo 19 de mayo en Madrid. La alcaldesa, Tania Baños, ha confirmado su asistencia para recoger el galardón en nombre del municipio.

Punto y final

Las patronales de Sant Vicent llegarán hoy domingo a su fin con la tradicional cabalgata, en la que participarán grupos de animación, la reina y las damas de la ciudad y la banda del Ateneu Musical Schola Cantorum. El remate final lo pondrá, como es costumbre, la pirotecnia, con un castillo de fuegos artificiales desde la placeta del patrón.

Así acabarán 15 días de muchos actos con gran participación, de tradiciones y citas populares.