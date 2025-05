Almassora no prevé una reestructuración de gobierno porque "todo sigue igual" tras la crisis interna de Vox

Normalidad absoluta a pesar de la grave crisis que sufren sus socios de gobierno de Vox. Ese es el mensaje que lanzan desde el PP de Almassora, que gobierna en coalición con la ultraderecha, y de nuevo vuelve a echar balones fuera y a desmarcarse del lío interno en el que están sumidos sus compañeros de equipo de gobierno, en el que dos de sus tres concejales se han dado de baja de la formación y pasan al grupo de no adscritos.

El mensaje que repiten los populares es que esa espantada en Vox no tiene que ver con ellos, por lo que no tienen «nada que decir». Entienden que la zozobra en la que están sumidos sus socios es algo a nivel interno que deben solucionar, de manera que no prevén ninguna reestructuración del gobierno porque «no ha cambiado nada».

«La situación de gobernabilidad es la misma que había el viernes por la mañana (antes de que el todavía portavoz de Vox, Vicente Martínez-Galí, enviara la mediática carta en la que anunciaba su salida y la de José Martínez), por lo que todo sigue igual», subrayan desde el PP, que evitan hacer más declaraciones al respecto.

Por ello, al menos por ahora, el ejecutivo seguirá formado por los mismos miembros con las delegaciones de gobierno que actualmente ostentan, con la salvedad de que ahora pasarán a ser ocho ediles del PP, una de Vox y dos del grupo no adscrito. La única variación sería a nivel orgánico, pero no a efectos de gobernabilidad.

Reajuste de las comisiones

De momento, el único reajuste confirmado que se va a producir a corto plazo es la reestructuración de asistentes a las comisiones informativas. Es una modificación que tendrá lugar en el pleno del próximo lunes y que, según explican desde el ejecutivo local, se debe a «indicaciones marcadas por los técnicos para adaptarse a la nueva realidad» que tendrá ahora el Ayuntamiento después de la salida de los dos concejales de Vox para que, de acuerdo con el reglamento municipal, todos los ediles de la corporación puedan estar representados en las comisiones.

«Hace tiempo que veía cosas»

Tal como publicó este martes Mediterráneo, que ahondó en que el desencanto con el partido, el acercamiento al PP y las desavenencias con la concejala de Vox que sigue, Elena González, habían motivado la espantada de los dos ediles. La propia González confirma a este diario que es un movimiento que «se veía venir». «Su perfil se asemeja más al del PP. Hace tiempo que veía cosas. Yo siempre he adoptado una línea más dura en la que defiendo mucho la ideología, pero ellos nunca se pronunciaban, iban más por libre», comenta.

Lamenta que sus excompañeros no le comunicaron nada sobre su decisión de apartarse de Vox, por lo que es rotunda sobre si deben seguir o no como concejales. «Lo que deben hacer inmediatamente es entregar el acta, que sean sensatos y la dejen ya», afirma González, quien califica esta doble salida como «un golpe duro» tras meses «yendo de la mano del PP». Aun así, destaca que ahora no estará sola ante el peligro en Vox, «ya que el peligro son otros».

"Su marcha es un golpe duro, pero es algo que se veía venir; funcionaban por libre y su perfil se parece más al PP" Elena González — Concejala de Vox Almassora

También se moja sobre si sus excolegas van a ser tránsfugas y acabarán pasándose a las filas populares. Sobre José Martínez, por edad y porque ya fue concejal en la época de Vicente Casanova de alcalde, cree que no, pero sobre Vicente Martínez-Galí sí lo vislumbra a medio plazo. «Posiblemente, tendría todo el sentido», afirma, dada su proximidad con el PP.

Pese a esta crisis interna, Elena González lanza un mensaje a los electores de Vox: «Tomo las riendas y me pongo al mando para defender a España, a Almassora y a nuestros votantes de manera firme».