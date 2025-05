Betxí ampliarà el seu institut per 4,4 milions per a oferir nous cicles de FP

Betxí adjudica les obres per a ampliar el seu institut i incorporar nous cicles formatius especialitzats en arts gràfiques, dins del pla Edificant de la Generalitat.

Després de participar set empreses al procés de licitació, l'Ajuntament ha adjudicat finalment els treballs a la companyia Gimecons Construcciones y Contratas per un pressupost total de 4.437.049 euros. El projecte va ser redactat per la UTE Nou Betxí i les tasques sobre el terreny contemplen un termini d'execució de 15 mesos.

L'alcaldessa, Carla Nebot, destaca la importància d'este pas per a fer realitat la reivindicada ampliació de l'IES Betxí. «L'inici de les obres suposa molt més que una ampliació física, ja que representa una aposta estratègica per l'educació, per la capacitació professional i pel futur dels nostres jóvens. Volem que Betxí siga un referent comarcal en formació de qualitat», ressalta la primera edila de Compromís.

Demanda de la comunitat

El projecte respon a una demanda creixent de la comunitat educativa i del teixit social de Betxí. Les noves instal·lacions inclouran tallers i aules especialitzades per a l'ensenyança de continguts vinculats a les arts gràfiques, amb espais adaptats a les exigències de la Formació Professional (FP) moderna en la localitat.

Amb esta intervenció, que va eixir a licitació en el mes de gener passat, l'IES Betxí guanyarà en capacitat, recursos i especialització, i reforçarà el seu paper com a centre educatiu de referència a la comarca de la Plana Baixa.