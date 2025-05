Una niña de Castellón triunfa en un premio internacional impulsado por el Nobel García Márquez

A sus 12 años, Gràcia Guardiola Vallés, vecina de l’Alcora y estudiante de 1º de ESO en el IES l’Alcalatén, ha logrado lo que muchos escritores sueñan durante años: ser reconocida a nivel internacional. Su relato Un asesinato en Bonaire ha sido uno de los 20 premiados entre más de 2.000 obras procedentes de 21 países en el concurso Macondo sí tiene quien le escriba.

Momento en el que la joven Gràcia Guardiola recogía el premio. / Javier Nomdedeu

Es un certamen que impulsa la Fundación Gabo, creada por el Nobel Gabriel García Márquez, y la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe). Gràcia ha sido, además, la única representante española en alcanzar este logro en la edición de este año.

Su obra parte de una antigua leyenda indígena y combina el suspense con una mirada en clave de género. Un trabajo que llamó la atención del jurado internacional -formado por figuras como Mary Grueso (Colombia), Roger Mello (Brasil) y Mateo García (México)- por su originalidad, calidad literaria y profundidad. Una muestra del gran talento de esta alcorina, apasionada por la lectura, la escritura y las artes desde muy pequeña.

Foto de familia de los premiados en el certamen. / Javier Nomdedeu

Viaje a Colombia

Como reconocimiento, Gràcia ha disfrutado de una experiencia cultural inolvidable en Colombia junto a los demás ganadores, visitando lugares emblemáticos de la vida y obra de García Márquez, como Aracataca, Santa Marta, Barranquilla o Cartagena de Indias. El viaje culminó con la entrega oficial de premios, en una ceremonia donde se destacó la importancia de fomentar la creatividad entre las nuevas generaciones de Iberoamérica.

«Lo valoro con mucha emoción, consciente de que esto no volverá a pasar. Al principio no me lo creía, pero ha sido una experiencia inolvidable», dice la joven.

Otros premios

No es la primera vez que Gràcia brilla con sus palabras, ya ganó el concurso literario provincial organizado por la Asociación Castelló Contra el Cáncer y el premio de narrativa escolar de su colegio, el CEIP Comte d’Aranda. Sus referentes literarios incluyen sagas como Harry Potter, Crónicas de la Torre o Empíreo. Esta joven sueña con dedicarse a la escritura y, con esta trayectoria, parece que su camino ya ha comenzado a escribirse con letras doradas.