L'Alcora salva el encierro de toros cerriles gracias al apoyo de las peñas

Al final sí habrá encierro de toros cerriles en las próximas fiestas del Cristo de l’Alcora. Aunque, tal como había publicado Mediterráneo, el Ayuntamiento había anunciado que esta vez no iban a poder celebrarlo por motivos económicos, la implicación de las peñas a la hora de financiar algunos de los toros hará posible que finalmente el principal festejo taurino sí pueda mantenerse en la programación.

Así lo acordaron este jueves en la reunión, convocada desde hace semanas, que mantuvieron las Agrupaciones Taurinas Alcorinas (ATA) y el consistorio, con el alcalde, Samuel Falomir, a la cabeza. Como de las 12 peñas que patrocinaron un astado el año pasado, solo hay cinco que tienen el toro ya seguro en estos momentos y alguna podría tener problemas y echarse para atrás al haberse disparado los precios, el Ayuntamiento les ha ofrecido la posibilidad de comprar alguno de los seis ejemplares del encierro, lo cual les resultará más económico al ahorrarse el transporte, entre otros aspectos.

Aparte de ayudar a las peñas a las que no les llegue el presupuesto, el consistorio también busca implicar a estos colectivos para que ninguna peña desista en su compromiso de sufragar un toro y que l’Alcora no pierda número de astados, ya que normalmente la peña que un año deja de patrocinarlo ya no vuelve a hacerlo más.

Otro aspecto que abordaron y pusieron en valor es la inversión del Ayuntamiento en materia de seguridad, como las barreras de cierre o el corro. De hecho, este año seguirán mejorando el vallado, lo que demuestra su compromiso de querer un encierro de cerriles.

Foto de la reunión que mantuvo este jueves el Ayuntamiento, con el alcalde a la cabeza, con las peñas taurinas. / Javier Nomdedeu

Tras la reunión en la casa consistorial, la comisión taurina del Ayuntamiento tiene ahora la misión de lograr un buen encierro, pero sin superar los 30.000. Ese límite económico hará posiblemente que no sea de una ganadería de gran renombre, pero sí será de La Unión, donde están los mejores ganaderos de España, como fue el año pasado el de Martín Lorca.

En breve, las peñas se volverán a reunir y ahí ya se sabrá el número exacto de ejemplares que exhibirán en las fiestas, y realizarán el tradicional sorteo de días de los toros del Ayuntamiento y peñas.